Hizbullahçıları 'affeden' Erdoğan'dan 'sokak terörü' çıkışı: 'Son 10 günde yaşanan olaylar...'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:47

Güncelleme: 30.03.2025 - 18:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de terör örgütü Hizbullah davası hükümlüsü Şeyhmus Alpsoy ile Hamit Çöklü'nün affedildiği öğrenildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve 301 öğrenci cezaevinde iken Hizbullah davalarında müebbet hapis cezasına çarptırılan Şeyhmus Alpsoy (56) ve Hamit Çöklü’nün (67) cezaları “sürekli hastalık” gerekçesiyle affedildi.

ERDOĞAN: "SOKAK TERÖRÜ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu kararın ardından, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gençlerin düzenlediği eylemlere 'sokak terörü' değerlendirmesi yaptı.

Partisinin teşkilatlarına mesaj gönderen Erdoğan, "Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.

Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır" ifadelerini kullandı.