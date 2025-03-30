Resmi Gazete'de yayımlandı: Mahir Polat'ı, üniversiteli gençleri cezaevinde tutanlar Hizbullahçıları salıyor

Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:48

Güncelleme: 30.03.2025 - 00:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve üniversiteli gençler cezaevinde tutulurken çok konuşulacak bir karara imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre, bayram öncesi 10 hükümlünün kalan cezası kaldırıldı. Cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davalarından iki hükümlü dikkat çekti.

Buna göre, Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün kalan cezaları, sürekli hastalık hali nedeniyle kaldırıldı. Alpsoy ve Çöklü'nün Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı biliniyordu.

Kararlar, Resmi Gazete'nin ilgili sayısında şu şekilde yer aldı:

"YAZIKLAR OLSUN"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yayımlanan Resmi Gazete kararlarına tepki göstererek, şunları yazdı:

"Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan?

Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun!

Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!"

Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan?



Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun!



Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız!



Yazıklar olsun! pic.twitter.com/6ummxCxARe — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 29, 2025

Öte yandan benzer gerekçelerle; Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın da kalan cezaları affedildi.