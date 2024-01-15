Hizbullah'tan Hamas'a ziyaret

Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 03:00

Yasadışı medrese faaliyetleri ve Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema), Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 6. Genel Kurulu’na katıldı. 6 Ocak’tan beri süren süren genel kurula, birliğin genel başkanı ve Hizbullah’ın eski İran Sorumlusu Enver Kılıçarslan, genel başkan yardımcısı Suat Yaşasın, genel sekreteri Muhammed Özer ve yönetim kurulu üyesi Abdulkuddüs Yalçın katıldı. Yaşasın ve Yalçın’ın Hizbullah’ın yayın organı “İnzar dergisi”nin yazarları olduğu da biliniyor. Söz konusu isimlerin genel kurul kapsamında yaptıkları görüşmeler ise dikkat çekti.

‘İHVANCILARLA GÖRÜŞME’

Birlik yetkililerinin kurul sürecinde görüştükleri kişiler veya gruplar arasında İhvancı yapılar da bulundu. Bu kapsamda söz konusu isimler, 11 Ocak’ta İhvan’ın İran kolu “Davet ve Islah Cemaati”nin lideri Abdurrahman Pirani ile görüştü. Ardından Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal’le de bir araya geldiler. Görüşmede Hamas-İsrail savaşı ve Filistin’in Gazze kentindeki yaşananların görüşüldüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Kılıçarslan ve Yalçın, önceki gün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile de görüşürken ikilinin Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” hakkında bilgi aldığı da kaydedildi.

CİHAT ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan, 5 Ocak’ta Hamas’ın İsrail tarafından öldürülen liderlerinden Salih el-Aruri için İstanbul Fatih Camisi’nde düzenlenen gıyabi cenaze namazını kıldırmıştı. Namazın ardından Kılıçarslan, “Cihat olmazsa İslam da olmaz. Davamız, Allah’ın dinini hâkim kılmaktır. Maalesef cihat terkedildiği için 2 milyarlık İslam âlemi, 4-5 milyon Yahudi’ye esir olmuşlar” demişti.

