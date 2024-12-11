'Hızlı tren' hat uzunluğunda hedef ile söylenen birbirini tutmuyor: 'İktidar hayal satıyor'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:37

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde, hızlı tren hat uzunluğu (kümülatif) için bu yılki gerçekleşme tahmini 2 bin 251 km. olarak belirlendi. Bütçe teklifinde, gelecek yılki hedef ise 2 bin 607 km. olarak yer aldı.

Buna göre, gelecek yıl hat uzunluğunda 356 km’lik artış olacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında hızlı tren hatları da gündeme geldi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, “2025 yılında 356 km tamamlanacağını söylediğiniz hızlı tren hatları nerelerdir ?” sorusunu yöneltti. Soruya bakanlıktan verilen yazılı yanıtta, “2025 yılında Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanması hedeflenmektedir” denildi.

Bakanlık daha önce CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın soru önergesine verdiği yanıtta, “229 km uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin 153 km’lik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar sözleşmeye uygun olarak devam etmekte olup, 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır” demişti. Buradan Çerkezköy-Kapıkule hattının 153 km olduğu ortaya çıkıyor.

‘YURTTAŞA HAYAL SATILIYOR’

Yanıtı değerlendiren CHP’li Cevdet Akay, AKP’nin yurttaşa “hayal sattığını” söyledi. Çerkezköy-Kapıkule hattının 153 km olduğuna işaret eden Akay, şöyle devam etti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçe Teklifi’nde, demiryolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesinin sağlanması alt program hedefinde, tren ağı hat uzunluğunun 2024 yıl sonunda tahminen 2 bin 251 km’ye ulaşacağı, 2025 yılında da bu rakamın 2 bin 607 km’ye çıkarılmasının hedeflendiği belirtilmiş. Özetle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 yılında 356 km’lik hızlı tren hattı açmayı planmış. Bu hatların neler olduğunu merak ettik ve Sayın bakana sorduk.”

‘203 KM HAYAL’

Akay, gelen yanıtın plansızlığı ortaya koyduğunu, iktidarın yurttaşlara “hayal sattığını” söyledi.

Halkalı - Kapıkule Demiryolu Projesi’nin Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattının 153 km olduğuna işaret eden Akay, “Bakanlık bir tarafta ‘2025 yılında 356 km’lik hat yapacağız’ diyor, diğer tarafta ise sadece ‘153 km’lik hat açacağız’ diyor. Sayın bakanın verdiği cevapla, bakanlığın 203 km’lik hızlı tren hat projesinin hayal olduğu ortaya çıkıyor” dedi.