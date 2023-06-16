H.K.G. davasında yıllar sonra hesap vakti: Mehmet Emin Marankoz tutuklandı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 20:25

Güncelleme: 16.06.2023 - 20:25

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Skandalda H.K.G.'nin 17 yaşındayken kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildiği, teste 21 yaşındaki başka bir kadının sokulduğu da ortaya çıkmıştı.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi. HTS kayıtlarından bu kişilerle Mehmet Emin Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edildi. Ancak birimin başındaki doktorun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ayrıca röntgen filmleri ve raporların bulunduğu bölümü 5 yıl önce su bastığı, kayıtların yok olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla dün sabah saatlerinde Mehmet Emin Marankoz, 3 teknisyen ve aracılık yapan kişi gözaltına alındı.

H.K.G.’nin yerine röntgen filmi çekilen 21 yaşındaki kadının kimliği ise henüz tespit edilemedi.

TUTUKLANDI

Gazeteci Timur Soykan, Mehmet Emin Marankoz'un tutuklandığını duyurdu.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan, şu paylaşımı yaptı:

“Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı.”