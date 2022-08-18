Atatürk Orman Çiftliği'nin adını değiştirme girişimine, STK’lerden suç duyurusu
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılması planlanan “Beştepe Millet Ormanı” için ihaleye çıkıldı. Sivil toplum kuruluşları, “işlemin yasalara aykırı” olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk’ün adını silerek “Beştepe Millet Ormanı” ihalesine çıktı. Tarım-Orman İş Sendikası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü hakkında “işlemin yasalara aykırılığı” ve “Cumhuriyet değerlerine saldırı” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu:
Şükrü Durmuş: “Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan Saray, kaçak bir yapı. Binlerce ağaç kesilerek yapıldı. Ağaçları keseceksiniz, sonra birkaç ağaç dikip algı yaratacaksınız. AKP iktidarında ormanlar peşkeş çekilirken ranta açılırken ‘Orman yapıyoruz’ demek yapılan yıkımın maskesidir.”
Levent Gök: “Atatürk Orman Çiftliği’nde ne yazık ki AKP iktidarı döneminde kiralama ve satışlarla Atatürk’ün vasiyetine ihanet edilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği işgal altındadır. Atatürk’ün mirasını korumak için her türlü yasal girişimin arkasında olacağız.”
Hüsrev Özkara: “Şu an 32 bin dönüm arazi kaldı. Atatürk Orman Çiftliği’nin üçte ikisi yok edildi, ortadan kaldırılmak isteniyor. Millet Ormanı diye bir statü yok. Millet Ormanı için ihaleye çıkılmış ama yapılan düzenleme ‘orman parkları’ şeklinde. Atatürk Orman Çiftliği ranta açılmamalı.”
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