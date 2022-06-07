HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'nin eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası!
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’nin eşi Hacer Ankut Efe, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’nin eşi ve HKP üyesi Hacer Ankut Efe, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
HKP, 18 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile 2001 yılında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve lise diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı. HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe kaleme aldığı yazılarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasız olduğunu iddia etmiş ve Hamza Yerlikaya’yı diploma sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti.
SAVCI: ERDOĞAN’NIN ŞEREF, ONUR VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hacer Ankut Efe’nin “İnternet yolu ile aleni bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiği” iddia edilmişti.
EŞİ’NİN YAZISINI PAYLAŞTI, HAPİS CEZASI ALDI
Eşi’nin yazılarını sosyal medyada paylaşan Hacer Ankut Efe’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Bakırköy Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya Hacer Ankut Efe ve Efe’nin avukatı Pınar Akbina ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu katıldı. Duruşmada Hacer Ankut Efe’ye eşinin yazılarını paylaştığı için 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.
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