HKP Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Tacettin Çolak'a 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası!

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:19

Av. Tacettin Çolak, İzmir’in Menemen ilçesinde, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan’ı anma etkinliğindeki konuşmasında yer verdiği “Kaçak Sarayın Reisi” sözü nedeniyle açılan davadan beraat etti, ancak sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek 3 yıl 1 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Menemen Savcılığı, 23 Aralık 2019 tarihinde HKP üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı basın açıklamasında, “Kaçak Sarayın Reisi” kelimesini kullandığı gerekçesiyle Çolak hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açmıştı. Çolak hakkında eş zamanlı olarak, sosyal medya hesabından HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un gündeme ilişkin kaleme aldığı yazıları paylaşmasından dolayı da İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı.

ERDOĞAN’IN AVUKATI DURUŞMAYA KATILMADI

HKP’li Tacettin Çolak’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı davanın üçüncü ve karar duruşması bugün Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Tacettin Çolak, avukatları Ali Serdar Çıngı, Azime Ayça Okur, Halil Ağırgöl, Kadir Çağdaş Karadeniz, Doğan Zafer Çıngı ve çok sayıda HKP üyesi katıldı. Erdoğan’ın avukatlarının katılmaması ise dikkat çekti.

'KAÇAK SARAYIN REİSİ' SÖZÜNDEN BERAAT ETTİ, PAYLAŞIMA CEZA VERİLDİ

Duruşmada Tacettin Çolak, ‘Kaçak Sarayın Reisi’ sözünden beraat etti. Ancak HKP liderinin yazılarını paylaştığı için Çolak’a 3 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası verildi.

"MAHKEMEYİ BASKI ALTINA ALDILAR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak duruşma sonrası Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz’a konuştu. Çolak, “Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hakkımda verilen 3 yıl 1 ay 27 günlük ceza, Tayyip Erdoğan ve avukatlarının mahkeme üzerinde kurmuş oldukları baskı ve tehdit sonucudur. Yargılamada hiçbir şekilde hazır bulunmayan Tayyip Erdoğan ve vekilleri dosyaya koydukları tehdit içeren dilekçelerle mahkemeyi baskı altına almıştır” diye konuştu.

"SANAL DEVRİYE TİMLERİNİN FEZLEKELERİ KARARA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Çolak açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Mahkeme ben ve avukatlarımın toplanmasını istediğimiz delilleri toplamadan suça ilişkin en küçük bir hukuki niteleme yapmadan polisteki sanal devriye timlerinin fezlekelerini karara dönüştürmüştür. Her ne kadar ‘Kaçak Sarayın Reisi’ sözümüzden beraat kararı verilmiş ise de tarafımdan üretilmemiş, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un yazılarından ibaret olan paylaşımlarımdan hukuksuz cezalandırılmaya gidilmiştir.”

"HUKUK VE ADALET YERLERDE SÜRÜKLENMEKTEDİR"

“Anayasa’nın 26. maddesi ve AİHS’in 10. maddesinde tanımlanan ifade özgürlüğü ilkeleri hiçe sayılmıştır” diyen Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

“TCK 299. maddesinde öngörülen cezanın alt sınırı olan 1 yıldan uzaklaştırıp 2 yıl 2 aydan başlayıp, artırımlarla birlikte sonuç olarak 3 yıl 1 ay 27 gün ceza verilmesi yargıcın AKP’giller’in militanı değilse bile onların baskı ve tahakkümü altında olduğunun açık kanıtıdır. Bu karar ülkemizde hukukun ve adaletin yerlerde sürüklendiğinin kanıtıdır.”

"BASKI VE CEZALAR BİZİ MÜCADELEMİZDEN ALIKOYAMAZ"

Çolak, “Verilen bu keyfi ve hukuksuz karar ne beni, ne de yönetici olduğum Halkın Kurtuluş Partisi’ni AKP’giller’in kanunsuzluklarına, kamu malı aşırıcılıklarına, yetim hakkı yemelerine, çevre ve doğa katliamlarına karşı yürüttüğümüz mücadeleden alıkoyamaz. Baskılar ve cezalar bizi mücadelemizden alıkoyamaz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.