HKP Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiasını yargıya taşıdı: 7 isim için harekete geçti

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:55

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in dün Eski Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmesinin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları; AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB Deniz Meclis Üyesi Salih Orakcı, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren ile Gazeteci Orhan Pala ve Burak Taşçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

7 İSME AĞIR SUÇLAMALAR

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede ilgili kişilerin TCK’deki “rüşvet”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarını, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki “bilgi suistimali”, “piyasa dolandırıcılığı” suçlarını, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarını işledikleri iddia edildi.

Öte yandan dilekçede Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu ve diğer isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“GEMİ BATIYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Halkımız; gün geçmiyor ki AKP’giller’in organize ettiği, onların etrafında dönen yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık olayları açığa çıkmasın. Bu pisliklerin çoğunu da ve ayrıntılarıyla gemiyi terk edenlerin yaptığı açıklamalarla öğreniyoruz. Hepsi birbirinin rezilliğini kendisini kurtarma niyetiyle etrafa saçıyor. Biliyorlar ki gemi batıyor. Geminin kaptanını yani Tayyip Erdoğan’ı, onun danışmanlarını, milletvekillerini gemiden atarsak pislik denizine, biz kurtuluruz sanıyorlar. Yanılıyorlar.

“RÜŞVET ÇETESİNİN SUÇ ORTAKLARI YARGILANMALIDIR”

Ne oldu hemen bakalım. Mafyatik ilişkiler ağı içinde olan Sedat Peker, Deli Çavuş isimli sosyal medya hesabından 50 tweet’lik paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşımlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, TOBB Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarında bulundu. Bu rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ‘mağduru’ olarak da Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i gösterdi. Oysa TCK 252’nci madde çok açık bir şekilde rüşvet alanı da vereni de cezai yaptırıma tabii tutmuştur. Rüşvet verip de işi yine de yapılmayan Mine Tozlu Sineren bu işin mağduru değil, suç ortağıdır. Çok net. Hatta işin içinde basında, Hürriyet Gazetesi’nde borsa manipülatörü ekonomi yazarı Burak Taşçı da vardır. Demek ki neymiş, sömürgen ortaçağcı gerici AKP’giller iktidarı; siyasetçisinden, danışmanına, ekonomistinden basınına, patronuna, hukuk kurumlarına kadar elbirliği içinde bu soygun düzeninin devamı için örgütlü bir şekilde faaliyet yürütüyormuş.

O halde suç da suçlu da çok açık. Mine Tozlu Sineren, Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, Orhan Pala ve Burak Taşçı rüşvet çetesinin suç ortakları olması sebebiyle yargılanmalıdır diyerek Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk. Dosya siz savcıların önünde. Gereğini bekler, saygıyla halkımıza sunarız.”