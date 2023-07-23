HKP'den AKP'nin göç politikasına protesto: Türkiye 300 milyar dolar zarara uğratıldı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:13

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:13

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde AKP iktidarının göç politikasını protesto etti. “ABD emperyalist haydudunun BOP’una, vatan topraklarının işgaline, AKP’giller’in hilafet kurma planlarına izin vermeyeceğiz” yazılı pankart açılırken, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” yazılı bayraklar taşındı.

Basın açıklamasını okuyan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, “Bunlar, ne mülteci, ne göçmen, ne sığınmacı, ne de kaçkın. Bunlar, ABD ve AB emperyalistlerinin yeni Sevr’i olan BOP’un ve hizmetkârı, eş başkanı AKP’giller’in ortaçağcı istilacılarıdır. AKP’giller; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon insanın bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmeleri sorununu yaratmıştır” dedi.

“TÜRKİYE 300 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATILDI”

George Soros’un, ‘Mülteciler Türkiye’de kalmalı, maliyetleri karşılanmalı’ sözünü anımsatan Kıran, AKP iktidarının göç politikası sonucu Türkiye’nin 300 milyar dolar zarara uğratıldığını iddia etti. Kıran, “Yoksul, çilekeş halkımızın nafakasından kesilen paralar bu ihanet politikaları sebebiyle sokağa atılmış, ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları bu ortaçağcı istilacıları beslemek, barındırmak için heba edilmiştir” dedi.

“AMAÇLARI LAİK CUMHURİYET’İ YIKMAK”

“Bu ortaçağcı güruh Avrupa’ya geçmesin diye Kuvayi milliyeci atalarımızın uğruna yaşamlarını feda ettiği, kanlarıyla suladığı topraklarımız bu istilacılara yurt olarak sunulmuştur” diyen Kıran şunları kaydetti:

“Ülkemize yaşatılan bu işgal ile amaçlanan, antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle kurulan laik Cumhuriyet’in yıkılıp yerine kuracakları ortaçağcı faşist din devletine asker yaratmaktır. ABD ve AB emperyalistlerinin gönlünden geçen, bu sürecin sonunda yeni Sevr’in yani BOP’un yaşama geçmesidir.”

HKP’li Kıran, “Biz; 2011 Nisan’ından bu yana ülkemize gelmiş Suriyeli, Afgan, Iraklı, İranlı, Pakistanlı tüm istilacıları vatandaşlık alıp almadıklarına bakmaksızın ülkeden çıkaracağız. Ortaçağcı istilacıların tamamı ya Avrupa’ya ya da ülkelerine gidecek” ifadelerini kullandı.

“YOK, ÖYLE HAN-I YAĞMA”

Kıran, açıklamasının devamında özetle şunları kaydetti:

“ABD emperyalistlerinin ve yerli satılmışların planlarına hizmet etmek için, BOP’a askerlik yapmak için, Türkiye’yi ortaçağın karanlıklarına götürmek için geleceksin, uğruna destansı mücadeleler verilen ‘ipek bir halıya benzeyen toprak’ları işgal edeceksin, öyle mi? Yok, öyle han-ı yağma! Biz varız! HKP var! HKP’liler var!

Bu vatan; vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, çocuklarına onurlu bir geçmiş bırakma uğruna kan dökmüş olanların, ölümü göze alanların, onurlarını ayaklar altına aldırmayanların, cesareti bir vatan belleyenlerin torunlarının hakkıdır.”

Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Sessiz işgale hayır”, “Kahrolsun ABD-AB emperyalizmi”, “Mülteci değil BOP’un askeri”, “Sığınmacı değil hilafete asker”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sloganları attı.