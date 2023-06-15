Suriyelilere sağlanan ilaç ödemelerinin yıllık bedeli belli oldu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:20

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:20

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere verilen ilaç yardımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Göç İdaresi'nin 2023 Ocak ayında Suriyelilere sağlanan ilaç ödemelerinin yıllık bedelini ortaya koydu.

Göç İdaresi'nin verilerine göre; bedava ilaç için harcanan paranın miktarını açıklayan Aksoy, bu rakamların ciddi bir mali yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Aksoy'un, Göç İdaresi'nin verilerini referans alarak paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Gaziantep ve Kilis illerindeki Suriyeliler için yıllık toplamda 840,000,000 TL,

Adana ilinde 360,000,000 TL,

Kocaeli ilinde 24,000,000 TL,

Mersin ilinde ise 300,000,000 TL harcandı.