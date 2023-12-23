HKP: Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 23:14
HKP: Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükseldi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır! Sevr’in yeni adı olan BOP’un Eeşbaşkanları AKP’giller’dir Emperyalist çakalların yerel müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir! “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç ortaklarındandır!” denildi.


Halkın Kurtuluş Partisi HKP Şehit

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