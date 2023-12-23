HKP: Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır

Yayınlanma: 23.12.2023 - 23:14

Güncelleme: 23.12.2023 - 23:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükseldi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır! Sevr’in yeni adı olan BOP’un Eeşbaşkanları AKP’giller’dir Emperyalist çakalların yerel müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir! “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç ortaklarındandır!” denildi.