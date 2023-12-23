HKP: Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. 2 gün içerisinde şehit olan asker sayısı 12’ye yükseldi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır! Sevr’in yeni adı olan BOP’un Eeşbaşkanları AKP’giller’dir Emperyalist çakalların yerel müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir! “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç ortaklarındandır!” denildi.
Şehit Vatan Evlatlarının Katilleri AB-D Emperyalist Haydutlarıdır!— HKP (@kurtuluspartisi) December 23, 2023
Sevr’in yeni adı olan BOP’un Eşbaşkanları AKP’giller’dir!
Emperyalist Çakalların Yerel Müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir!
“Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!”, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç… pic.twitter.com/FrxeiPcA43
En Çok Okunan Haberler
-
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- 6 askerimiz daha şehit oldu!
- Kimlikleri açıklandı!
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- Fırtına ve kuvvetli yağış!
- İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!
- Tapuda yeni dönem! Uygulama yolda