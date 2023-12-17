Cemaat yurdunda çocuğa cinsel istismar: Sanığa ‘iyi hal’ indirimi verdiler!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:18

Ordu’da Süleymancılar Cemaati’ne ait bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakan “kurs hocası”na verilen cezada indirime gidildi.

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre, sanığın aldığı 48 yıl hapis cezası, “iyi hal indirimi”yle 22 yıl 16 aya düşürüldü. Fail, on yıl sonra serbest kalacak.

“ŞEYTANA UYDUM” DEMİŞ

Fatsa’da Süleymancılar Cemaati’ne ait Özel Madenler Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 12 yaşındaki çocuk, 3 Kasım 2021’de ‘kurs hocası’ Y.K.’nin cinsel istismarına maruz bırakıldı. Söz konusu çocuğun, yaşadıklarını ailesine anlatması üzerine, anne ve babası yurt müdürü ile Y.K.’yle görüştü.

İddiaya göre, Y.K. bu görüşmede aileye, “Şeytana uydum, akşam secdeye kapanıp dua ettim, beni affedin” dedi. Mağdur çocuğun ailesi ise olayın yaşandığı gün fail Y.K. hakkında şikâyetçi oldu.

48 YIL HAPİS CEZASI

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım 2021’de ‘‘çocuğun cinsel istismarı’’ ve ‘‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’’ suçlamasıyla Y.K. hakkında iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya başlandı. Mahkeme, istismarın tek bir olayla sınırlı kalmadığı, uzun süredir sürdüğü kanaatine vardı. Mahkeme, 9 Şubat 2022’de Y.K.’ye toplam 48 yıl hapis cezası verdi.

CEZA 'ÇOK' BULUNDU

Sanık avukatları, bu kararı istinafa taşıdı. Davayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, söz konusu hükmü 13 Mayıs 2022’de “cezanın çok olduğunu” savunarak bozdu, dosyayı da alt derece mahkemeye gönderdi. Yargılamaya yeniden başlayan mahkeme, tanıkları ve mağdur çocukları tekrar dinledi. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2022 tarihinde ikinci kez aldığı kararda, sanık Y.K.’ye yeniden 48 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

İstinaf, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ikinci kararı da 21 Aralık 2022’de bozdu. Bu kez Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, cezada 1/6 oranında iyi hal indirimine gitti. Sanığa 22 yıl 16 ay hapis cezası verildi. İndirimin nedeni ise “sanığın sosyal ilişkileri, istismar sonrası yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın sanığın üzerindeki etkileri” olarak gösterildi. Yargıtay da 4 Eylül’de çocuğun cinsel istismarı davasında istinafın verdiği son kararı onadı. Böylece Y.K.’ye “basit cinsel istismar” suçundan 16 yıl 8 ay, “kişiyi hürriyetinden alıkoymak” suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere, toplam 22 yıl 16 ay hapis cezası verildi.

ON YIL SONRA SERBEST KALACAK

İstismar olayının yaşandığı 3 Kasım 2021 tarihinden 2 gün sonra tutuklanan ve yaklaşık 770 gündür Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Y.K. infaz hesaplamasına göre 2033’te serbest kalacak.