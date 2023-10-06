HKP'den imam Seyfullah Akyiğit hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 23:22

Konya’daki Tahir Büyükkörükcü Camisi imamı Seyfullah Akyiğit bir vaazında, “Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin koktuğunu, ancak Suriyeli olduğu öğrendiği bir kişinin bedeninin ise mis gibi koktuğunu” öne sürmüştü.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, imam Akyiğit hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “nefret ve ayrımcılık” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarını işlediğini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ABD Emperyalistlerinin BOP’unun bir parçası olan ve halk düşmanı AKP iktidarı tarafından uygulamaya konulan ülkemizdeki “sığınmacı” istilasını normalleştirmek, şirin göstermek için din alıp satma yöntemini kullanan Konya’daki Tahir Büyükkörükcü Camii İmamı Seyfullah Akyiğit adlı… pic.twitter.com/zdYihVRoSa — HKP (@kurtuluspartisi) October 6, 2023

Dilekçede, imam Akyiğit hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

(Tacettin Çolak)

‘ORTAÇAĞIN KARANLIĞINA SÜRÜKLENİYORUZ’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Av. Tacettin Çolak, “Bir emperyalist proje olan, ülkemize başta Suriye, Afganistan olmak üzere Afrika’dan getirilen istilacılarla ilgili artık imamlar da politika üretmeye başladılar. Diyanet İşleri kadrosunda bulunup Türk milletinin vergilerinden maaşını alan bu güruh son zamanlarda halkımızın yaşadığı deprem faciası üzerinden de politika geliştirdi” dedi.

İmam Akyiğit’in suç işlediğini belirten Çolak, “HKP bu ülkenin laik değerlerine, Cumhuriyete ve halkın gerçek çıkarlarına sahip çıkan tek partidir. Maalesef ülke yangın yerine döndürülmüş, her türden ortaçağcı, irticacı toplumu ortaçağın karanlığına sürüklemek için canla başla çalışırken mecliste muhalif geçinenler de saçlarını taramaktadırlar. Bu halkın gerçek dostu HKP’dir” diye konuştu.