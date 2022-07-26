HKP'den kadınları hedef alan imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

26 Temmuz 2022 Salı, 11:06

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen Ankara Melike Hatun Camisi imamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı skandal ifadeler kullandı.

Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videoları kadınları hedef alarak, erkeklere şöyle seslendi:

“Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?”

KONAKCI’YA 3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Konakçı’nın kadınları hedef alan açıklamaları üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti. HKP avukatları, Ankara Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “suç işlemeye tahrik”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“KONAKCI’NIN KONUŞMASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, “Şüpheli Halil Konakçı’nın yaptığı konuşma laiklik ve kadın-erkek eşitliği ile ilgili anayasa maddelerine aykırıdır. Bu söylemler, Anayasa’ya karşı gelmektir. Anayasal güvenceye alınmış laiklik ve kadın-erkek eşitliği ilkelerini yok saymaktır” denildi.

HKP avukatları İmam Halil Konakçı hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KIŞKIRTMAKTADIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı. Akbina şu ifadelere yer verdi:

“Değerli halkımız, yaşadığımız düzende çifte sömürüye uğrayan kadın, ne yazık ki ülkemizde bir de ortaçağcı gericiliğin de hedefindedir. Siyasi iktidar, tarikat, cemaat, vakıflar ve yandaşları her ağzını açtıklarında kadına saldırmakta, kadını hedef göstermektedirler. Bunun en son örneği birkaç gün önce Ankara’da Melike Hatun Camisi imamı Halil Konakçı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kişi sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda sözlerine, “Sen bir baba olarak, evinin dinini diyanetini sağlamakla mükellefsin.…Erkekler kadından üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya bu tamamen yalan!” şeklinde başlamakta ve ilerleyen bölümlerde başı açık kadınlarımızı et parçasına benzetmekte, nefret dolu, saldırgan, ahlak dışı sözlerle videoya devam etmektedir. Ve bu sözleriyle kadına yönelik şiddet uygulamakta ve kadına yönelik şiddeti kışkırtmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi adına Halil Konakçı hakkında, söylediği sözler nedeniyle“halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “suç işlemeye tahrik”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işlediği için suç duyurusunda bulunduk.

Halkın Kurtuluş Partisi, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını; özellikle de dünyada Avrupa ülkelerinden bile önce kadınlara verilen hakların, kazanımların yok edilmesine karşı mücadele eden ve gerçek anlamda laikliği savunan, laikliğin kadının özgürlüğü olduğunu savunan bir partidir. Bu nedenle bugün bu suç duyurusunu gerçekleştirdik. Ve bundan sonrada kadın haklarının peşinde olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz.”