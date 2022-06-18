HKP'den İzmir'de Yunanistan'a protesto: Lozan'a göre 20 ada Türkiye'ye aittir

18 Haziran 2022 Cumartesi, 22:11

Çeşme Adliyesi yanında bir araya gelen HKP üyeleri “Ege Adaları Vatan Toprağıdır Satılamaz! Satanlar Vatan Hainidir” yazılı pankart açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin bulunduğu, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ile “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerinin yazılı olduğu bayraklar da eylemde yer aldı.

HKP üyelerinin Çeşme Adliyesi’nden Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşünü polis engellemeye çalıştı. Engelleme girişimine rağmen HKP üyeleri "Adalar vatandır satılamaz", "Adalar vatandır, vatanına sahip çık" sloganları eşliğine yürüdü. Basın açıklamasını HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak gerçekleştirdi.

"ERDOĞAN ADALARIMIZIN İŞGALİNE DEĞİNMEMİŞTİR"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Efes-2022 tatbikatları sırasında, Yunanistan’a çağrıda bulunarak ‘Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslar arası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum’ sözlerini hatırlatan Çolak, “Sözde Yunanistan’ı protesto eden Erdoğan, 20 adamızın ve iki kayalığımızın işgaline ise zerre kadar değinmemiştir” dedi.

"ADALARIN LOZAN’DA VERİLDİĞİ İDDİASI KOCAMAN BİR YALANDIR"

“Adaların Lozan’da verildiği iddiası kocaman bir yalandır” diyen Çolak, “AKP’giller Türkiye’ye bırakılan adalarımızdan 20 tanesi ve 2 tane kayalık 2004’den bu yana Yunanistan tarafından işgal ve ilhak edilmesi karşısında 18 yıldır ölü numarası yapmaktadır. Uluslararası antlaşmalara göre Ege adaları askerden arındırılmalı ya da silahsızlandırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Çolak adaların işgaline seyirci kaldıkları iddiasıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanları, İçişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları, Genel Kurmay Başkanları ve işgal edilen adaların bazılarının bağlı olduğu İzmir, Aydın ve Muğla Valilileri hakkında onlarca suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

"AKP’GİLLER BU İŞGALİ SEYRETMİŞTİR"

“Oysa Lozan Antlaşması’na göre mülkiyeti bize ait olan bu adalar, Yunanistan tarafından hem Lozan Anlaşması hem de uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak işgal edilmiştir” diyen Çolak, sözlerini şöyle devam etti:

En son işgal edilen Büyük Çuha Adası İstanbul Büyükada’nın dört katı, bazıları ise üç katı büyüklüğündedir. Bu işgali AKP’giller seyretmiştir. Erdoğan’ın bir yandan Yunanistan’ın kendisine ait 12 adada tatbikat yapmasını eleştirirken, diğer yandan yıllardır süren ve her biri vatan toprağı olan bu adalarımızdan söz etmemesinin başka bir açıklaması olamaz. Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi alabilmek için 2004 yılında sattıkları adalara hiç değinmeyerek, suçunu zımnen itiraf etmiş oluyor. Dolayısıyla HKP tarafından önümüzdeki günlerde yeni bir suç duyurusunda daha bulunulacaktır.

“MEMLEKETTE SATACAK BİR ŞEY KALMAYINCA KAÇACAKLAR”

AKP’giller’in vatan toprağını savunmak gibi bir derdi yoktur. Vatanımızdaki kamuya ait ne varsa satıp savarak, iktidardaki ömrünü uzatmaktadır. Yirmi yıldır hazinede bir şey bırakmadılar, kamu mallarını sattılar, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızı sattılar, şimdi de Emine Erdoğan’ı başına geçirdikleri Çevre Ajansı eliyle sahilleri satıyorlar. Memlekette satacak bir şey kalmayınca topuklayıp kaçacaklar.

"20 ADA’NIN TÜRKİYE’YE AİT OLDUĞU LOZAN’A GÖRE SABİTTİR"

Yunanistan ve ABD’nin üsleriyle Türkiye’yi kuşatma altına aldığını iddia eden Çolak, “Geçmişte yaşanan tüm sorunlara ve savaşlara rağmen, Yunanistan ve Türkiye kıyıdaş ülke olmaları nedeniyle Ege Denizi’nde eşit haklara sahiptirler. Ege Denizi’ndeki adaların aidiyeti Uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. Bu 20 adanın da Türkiye’ye ait olduğu Lozan’ın 12’nci maddesi ile sabittir” diye konuştu.

Yunanistan'ın sırtını emperyalist devletlere dayadığını ve Yunanistan'ın emperyalistlerin yayılmacı politikalarına alet olduğunu öne süren Çolak, “Yunanistan aklınca Ege Denizi’ni Yunan Gölü yapma hesabının peşindedir. Buna izin vermeyeceğiz. Ege Denizi’nin Barış Denizi olması için kardeş Yunan halkıyla birlikte mücadele edeceğiz. Halkları birbirine düşman eden emperyalistlere karşı dayanışma içinde olacağız” dedi.