HKP'den laiklik eylemi: Tarikat ve cemaatler kapatılsın!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 21:07

Güncelleme: 04.02.2024 - 21:07

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, laikliğin kabul edilişinin 87’nci yıldönümünde İstanbul Kadıköy’de eylem yaptı. “Laiklik yoksa demokrasi, bilim, özgürlük yoktur” yazılı pankart ve “laiklik kadının özgürlüğüdür”, “gericiliği yeneceğiz”, “yaşasın laik Cumhuriyet” yazılı döviz açılan eylemde konuşan HKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Pınar Akbina Karaman, “Bugün aslında bir kutlamadan ziyade laik Cumhuriyet’in köküne kibrit suyu döken AKP’giller’e karşı laikliğe sahip çıkma, laikliği koruma mücadelesi veriyoruz” dedi.

Laikliğin kabulünün 87. yıldönümünde Kadıköy'den haykırıyoruz: Ne pahasına olursa olsun Laik Cumhuriyet'i ve Laiklik İlkesini korumaya devam edeceğiz! pic.twitter.com/HAlhw3CYQM — HKP (@kurtuluspartisi) February 4, 2024

‘LAİKLİK KADINI ORTAÇAĞ KARANLIĞINDAN KURTARIR’

“Laiklik neden önemlidir? Özellikle kadınlar ve çocuklar için neden olmazsa olmazdır?” diyen Karaman şunları kaydetti:

“Laiklik, devlet ve dinin birbirinden tümüyle ayrılması demektir. Böylece insanlar inanç ve ibadetlerini özel hayatlarında istedikleri gibi yapabilirler ama devlet kurumları; başta hukuk, yargı ve eğitim olmak üzere aklın ve bilimin öngördüğü ve ortak insanlık vicdanının değerleri olan kurallar çerçevesinde oluşturulur ve işler. Dinin, devlete el atmasına, müdahale etmesine asla izin verilmez. İnsanlar arasındaki birlik ve uyum da ancak laiklikle sağlanabilir. Bunun başka hiçbir yolu yoktur.”

Karaman, “Laiklik, kadını ortaçağ karanlığından, yatak odasıyla mutfak arasında bir yaşam sürmeye mahkûm olmaktan kurtarır. Kadınları esaretin simgesi olan türban, kara çarşaf ve peçe dayatmasından kurtarır. Kadını hayvandan bile daha aşağı bir konuma düşürülmekten kurtarıp kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda var olmasını sağlar. Laiklik olmadan kadın için özgürlük mümkün değildir” diye konuştu.

‘LAİKLİK İLKESİNİ SAVUNACAĞIZ’

HKP’li Karaman açıklamasını, “ÇEDES adı altında eğitim gericileştirilmektedir. Okullarda tarikatlar cirit atmaktadır. Sorgulamayan-bilimsel eğitimden uzaklaşan, tarikatlara mürit-kul-köle olacak çocuklar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. İşte biz bu ülkenin ikinci kurtuluş savaşçıları, birinci Kuvayi Milliye’de emperyalistlerle işbirliği yapan ortaçağcı gericiliği, tam anlamıyla uygulanmamasına rağmen kısmen de olsa dizginleyen laiklik ilkesini gerçek anlamda ve sonuna kadar savunuyoruz” diyerek bitirdi.

HKP üyeleri eylem sırasında “Tarikat ve cemaatler kapatılsın”, “Şeriat ortaçağdır”, “Laiklik kadının özgürlüğüdür” sloganı attı.