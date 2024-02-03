HKP'nin Kadıköy adayı avukat Pınar Akbina Karaman oldu!

Halkın Kurtuluş Partisi’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı avukat Pınar Akbina Karaman oldu. Karaman, “Gerçek komünist Atatürk’e ve laik Cumhuriyet’e sahip çıkar” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:52
HKP'nin Kadıköy adayı avukat Pınar Akbina Karaman oldu!
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Yerel seçimler için partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. HKP’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı avukat Pınar Akbina Karaman oldu.

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurusunu yapan Karaman, “Bugün ‘halk için, halk tarafından, halkla birlikte’ yönetilen bir Kadıköy için belediye başkanlığına adaylığımı koymuş bulunmaktayım” dedi.

“Kadıköy’ün daha yaşanılabilir hale gelmesi için mücadele edeceğim” diyen Karaman özetle şunları kaydetti:

“Biz İstanbul’da yaşanan hırsızlığa, zimmete, yolsuzluğa ‘israf’ demeyiz. Bu suçların adını koyar, üstüne giderek hukuki ve siyasi anlamda bunlarla mücadele ederiz.

Biz gerçek devrimciliği ve gerçek komünistliğin örneğini göstererek hem antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal Atatürk’e hem de laik Cumhuriyet’in değerlerine ve laikliğe sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu mücadelemizi yerel yönetimlerde de aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”


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