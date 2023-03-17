HKP'den YSK'ye 'Erdoğan'ın adaylığını reddet' başvurusu: Açıklamaya polis engeli!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:29

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:16

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bugüne kadar gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmadığını iddia ederek, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmemesi için YSK’ye başvurdu.

14 Mayıs seçimlerinde iktidar değişikliğine vurgu yapılan dilekçede, “Seçimler sonrasında Erdoğan’ın diplomasının araştırılmasına mecburen girişilecek ve onun iddiasının boş olduğu, resmi kurumlara verdiği diploma örneklerinin ya da çıkış belgesinin sahte olduğu ortaya çıkacaktır” denildi.

“ADAYLIĞINI KABUL ETMEYİN”

Dilekçenin sonuç ve istem bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacağı kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu ilan edilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen ‘yükseköğrenim yapmış olma’ koşulunu taşımadığından, dolayısıyla ‘Seçilme Yeterliği’ne sahip bulunmadığından cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun kabul edilmemesine karar verilmesini müvekkil parti adına istiyor ve diliyoruz.”

YSK ÖNÜNDE AÇIKLAMAYA ENGEL

Yüksek Seçim Kurulu önünde açıklama yapmak isteyen HKP üyelerini polis engelledi. HKP avukatları ile polis arasında tartışma yaşandı.

Öte yandan HKP’liler Kızılay Karanfil Sokak’ta basın açıklaması yaptı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, YSK önünde açıklama yapılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

Kıran, “Yasal hakkımız olan basın açıklamamız engellendi. Bunu şiddetle protesto ediyoruz. Sorumlular hesap verecek” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI YOK HÜKMÜNDEDİR”

YSK üyelerine seslenen Kıran, “Hepiniz de adınız gibi bilmektesiniz ki Erdoğan’ın yüksekokul diploması yoktur” dedi.

Anayasanın 101’inci maddesini hatırlatan Kıran, “Erdoğan’ın ne 2014’de ne 2018’de seçildiğinde üniversite diploması vardır. Bu nedenle, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde de sırf bu yüzden yani dört yıllık bir üniversite diploması olmadığı için cumhurbaşkanlığına aday olması hukuken mümkün değildir. Geçmişte iki dönem cumhurbaşkanlığına seçilmiş olması da yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

“YARGILANMAKTAN KENDİNİZİ KURTARAMAYACAKSINIZ”

Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili konuya muhalefet partilerinin uzak durduğunu belirten Kıran, “Erdoğan’ın diplomasının olmadığı ve tek başına bu gerekçeyle bile aday olamayacağı gerçeği ortadayken üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmaları diplomasızlığına dolayısıyla hukuki, yasal ve meşru olmayan cumhurbaşkanlığına meşruiyet kazandırır” dedi.

YSK üyelerine bir kez daha seslenen Kıran, şunları kaydetti:

“Erdoğan’ın sahte diploma suretiyle sizi güya kandırıp onun kanunsuzluğuna ortak olmanız apaçık biçimde kanunsuzluğu Erdoğan’la birlikte yekten paylaşmanız anlamına gelecektir. Ve siz de bu sahte belgeyi gerçekmiş gibi işleme koyarak Erdoğan’ın kanunsuzluğuna aracılık ettiğiniz için net, kesin biçimde suç işlemiş olacaksınız ve yargılanmaktan kendinizi kurtaramayacaksınız.”

Açıklama sırasında parti üyeleri, “Diploman yok, aday olamazsın”, “YSK suça ortak olma” sloganları attı.