AKP'den Milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’da yapılacak olan genel seçimler için AKP’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu. Peki, AKP'den Milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan nereli?
Nevşehirli Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’da yapılacak olan genel seçimler için AKP’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu. Genç adayın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?
Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de doğdu ve 24 yaşında AKP'den Milletvekili aday adayı oldu. Erdoğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.
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