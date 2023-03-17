Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan adlı genç AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:51

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 12:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’da yapılacak olan genel seçimler için AKP’den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu.

Gerekli evrakı doldurup parti binasında AKP İl Başkanı Ali Kemıkkıran'a teslim eden Erdoğan, gazetecilere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile isimdaş olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır AK Parti'ye hizmet vermiş bir ailenin ferdiyim. Ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak heyecanla, şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum" dedi.

"1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okumasından dolayı hapse girmesinden babam çok etkilenmiş" ifadesini kullanan Erdoğan, bundan dolayı babasının kendisine "Recep Tayyip" ismini verdiğini anlattı. Erdoğan, "İsmimden çok memnunum. Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor. Lisede, üniversitede arkadaş ortamlarında kimliğimi görmek isteyenler oluyordu" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da Erdoğan'a başarı diledi.