HKP'nin açtığı davada Kanal İstanbul için keşif ve bilirkişi incelemesi kararı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:35

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, AKP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), 'Kanal İstanbul' projesinin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

HKP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 16 Şubat 2022’de oy birliğiyle aldığı kararda; uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldü. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesine hükmetti. Keşif ve bilirkişi incelemesi 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 09.00’da yapılacak.

“AB-D HANÇERİNİN BAĞRIMIZA, BAĞIMSIZLIĞIMIZA SAPLANMASIDIR”

Konuya ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, “AKP’giller’in ‘çılgın proje’ adını verdikleri Kanal İstanbul Projesi sadece çılgınlık değil, başta İstanbul halkına olmak üzere, doğamıza ve vatanımıza karşı bir ihanet projesidir. Kanal İstanbul Projesi; Emperyalist Yedi Düvele karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız’ın zaferle taçlanması sonucunda imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kazanılan Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızın yok edilme projesidir. Bu proje AB-D Emperyalist Haydutlarının savaş örgütü NATO’nun savaş gemilerini kanallarımızdan geçirerek, bu insan soyunun en büyük düşmanlarına Karadeniz’de üsler kurdurma projesidir. Bu proje, AB-D hançerinin bağrımıza, bağımsızlığımıza saplanmasıdır. Kanal İstanbul Projesi’yle birlikte doğanın, hayvanların ve bitkilerin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak 24 Mart’ta yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesine biz de katılacağız. Keşif ve bilirkişi heyetine Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçirilmesi halinde telafisi imkânsız zararlar doğuracağını bir kez daha söyleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği Kanal İstanbul ÇED Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 27 Ocak 2020’de İdare Mahkemesi’ne hem parti adına, hem de HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe adına iki ayrı başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda İstanbul İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM’in çevre ile ilgili kararlarından bahsedilerek Kanal İstanbul Projesi’nin bu kararlara aykırı olduğu belirtilmişti.