Nuhoğlu: Kanal İstanbul yapılmasa bile gayrimenkul sahipleri hızla yapılaşmaya gidebilir

15 Şubat 2022 Salı, 12:08

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, AKP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği 'Kanal İstanbul' projesinin hayata geçmemesi halinde dahi olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Nuhoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde 15 mahalleyi kapsayan Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarına ilişkin hazırlanan imar planının 17 Ocak'ta İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını hatırlattı.

Hazırlanan imar planına ilişkin itirazını yaptığını dile getiren Nuhoğlu, itirazda gerekçelerini açıkladıklarını, parsellerdeki hissedarların yerlerinin resen değiştirildiğini, maliklerin adlarının gizlendiğini ifade etti.



Cetvellerde malik bilgilerinin olmamasının büyük eksiklik olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu,"Kanal İstanbul denilen hayali su yolu şayet gerçekleştirilmezse bölgede yerleşik olanlar ve buradan arsa alanlar ne yapacaktır? Kanal İstanbul yapılmasa bile o sahada gayrimenkul sahibi olanlar imar planları da hazır olduğuna göre hızla yapılaşmaya gidebilirler. Bu durum İstanbul'un kaldıramayacağı yeni bir yük oluşturur. İstanbul'a yapılabilecek en büyük ihanetin bu olacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.