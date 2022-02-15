Nuhoğlu: Kanal İstanbul yapılmasa bile gayrimenkul sahipleri hızla yapılaşmaya gidebilir
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, 'Kanal İstanbul' projesinin yapılmasa bile çevresindeki sahalar için imar planlarının hazırlanmış olması nedeniyle bölgede hızla yapılaşma tehlikesi yarattığına dikkat çekti.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, AKP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği 'Kanal İstanbul' projesinin hayata geçmemesi halinde dahi olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.
Nuhoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde 15 mahalleyi kapsayan Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın 1, 2 ve 3'üncü etaplarına ilişkin hazırlanan imar planının 17 Ocak'ta İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldığını hatırlattı.
Hazırlanan imar planına ilişkin itirazını yaptığını dile getiren Nuhoğlu, itirazda gerekçelerini açıkladıklarını, parsellerdeki hissedarların yerlerinin resen değiştirildiğini, maliklerin adlarının gizlendiğini ifade etti.
Cetvellerde malik bilgilerinin olmamasının büyük eksiklik olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu,"Kanal İstanbul denilen hayali su yolu şayet gerçekleştirilmezse bölgede yerleşik olanlar ve buradan arsa alanlar ne yapacaktır? Kanal İstanbul yapılmasa bile o sahada gayrimenkul sahibi olanlar imar planları da hazır olduğuna göre hızla yapılaşmaya gidebilirler. Bu durum İstanbul'un kaldıramayacağı yeni bir yük oluşturur. İstanbul'a yapılabilecek en büyük ihanetin bu olacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
- Kanal İstanbul projesi 146 kültür varlığını etkileyecek
- Kanal İstanbul planında bölgelere farklı kat imar izinleri verildi
- Bir rant projesi: Kanal istanbul - Prof. Dr. Duran BÜLBÜL
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İlk kez bulundu, bilim camiasına tanıtıldı
- Belediye başkan yardımcısına yumruklu saldırı
- Hücum oyuncuları takımı sırtladı
- Ege sularında 617 göçmen kurtarıldı
- 'Soylu ile araları açıldı' iddiası
- Pehlivan: 'Siyasi operasyon yaptılar'
- AKP'li belediyeden maliyet gerekçeli 'güncelleme'
- İtalyan oyuncudan dikkat çeken paylaşım
- Göçük altında kalan işçi 2,5 saatte kurtarıldı
- Elon Musk, Tesla hissesini bağışladı