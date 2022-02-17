İBB Meclisi'nde 'Kanal İstanbul' tartışması: "Gariban vatandaşın evine, arsasına çökmenize asla izin vermeyeceğiz

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:17

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının sonuncusu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı.

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahındaki Sazlıdere Baraj Havzası'nı Küçükçekmece Gölü'ne bağlayan kısmında bulunan Şahintepesi mahallesinde yıllardır süren tapu sorunu kısa zaman önce çözülmüş, vatandaşlara geçen ay tapuları verilmişti. Ancak, tapuların verilmeye devam edildiği şu sıralarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuları verilen 3 bine yakın ailenin Arnavutköy Hacımaşlı’ya gönderileceğini resmi sitesinden duyurdu.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na itiraz ederek, tapuları yeni aldıklarını belirtti. Bakanlıktan cevap bekleyen mahalle sakinleri, yakın zamanda konuyla ilgili yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor.

CHP'li Hayrettin Özbakır da Başakşehir Şahintepe mahallesinde başlatılan tapu sürecinde yaşanan sıkıntıyı İBB Meclisi'nin gündemine getirdi. Özbakır, Şahintepesi’nde yaşayan vatandaşların arazilerine çökülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

AKP’lilerin zaman zaman tepki gösterdiği Özbakır, şöyle konuştu:

“Şahintepesi mahallemiz, ‘Talan İstanbul’, ‘Yalan İstanbul’, 'Beton Kanal'a cephe olan bir mahallemiz. Burası, yokluklar içinde Anadolu'dan göçüp gelmiş gariban vatandaşların yaşadığı bir yer. Çeşmelerden kovalarla, tenekelerle suların taşındığı, okullarında 60-70 kişilik sınıflarda ders yapıldığı; metrobüse, otobüse, minibüse ulaşmak için saatlerce yol yürünen, sosyal donatıları olmayan yoksul bir mahallemiz. Şu günlerde Başakşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Şahintepe’deki fakir fukaranın arsaları üzerine bir çökme operasyonu gerçekleştiriliyor. Vatandaş, sabah kalktığında bir bakıyor ki Başakşehir Şahintepe'deki arsasının, Arnavutköy Hacımaşlı denen bir mahallede olduğunu görüyor. Akşam yatıyorsunuz Başakşehir ilçesinde, sabah kalkıyorsunuz Arnavutköy ilçesindesiniz.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR, ÇÖKERSE AK PARTİ ÇÖKER"

Rant uğruna, ‘Yalan İstanbul' üzerinden gariban vatandaşın arsalarını devşirmek ve bunlar üzerine çökmek gerçekten bana AK Parti'nin sloganını hatırlatıyor: ‘Yaparsa AK Parti yapar, çökerse AK Parti çöker.’ Sözde Yenişehir'de 2 milyonluk nüfus yaratılmak isteniyor. Çevre Bakanlığı, kişisine göre, adamına göre imar veriyor. Kadrolaşmayı, ihaleciliği en iyi bilen AK Parti, imarda da kimine 3 kat, kimine 15 kat vererek kendi yandaşlarına rant devşirmeye devam etmemektedir.

"KİM BU ŞANSLI KİŞİLER?"

Kim bu 15 kat imar izni verilen şanslı kişiler? Katar Emiri'nin annesi mi? Yoksa Berat Albayrak'ın ‘Kanal İstanbul’daki arazisi mi? Bence, talih kuşunun bunlara konduğunu göstermektedir. 63 milyar dolarlık özelleştirme, 156 milyar dolar Hazine garantili işler, satılan 300 milyon metre kamu arazisi yetmedi, güzel ülkemiz proje adı altında talan edilmektedir. Türkiye’nin en büyük vurgunlarından birisi de Kanal İstanbul üzerinden yapılmaktadır. Kanal İstanbul üzerindeki arazilerin imarları ve kat izinleri Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

İstanbul’daki tarım arazilerinin imara açılmasını hatırlayın. Ürdünlü emlakçı, bunu nasıl sevinç naraları ile anlatmıştı. Ürdünlü emlakçıya sevinç naraları attıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’deki çiftçimizin kan ağlamasına neden oluyor. Kanunen açıklanması gereken bilgiler, ne yazık ki AK Parti döneminde Kanal İstanbul’da rant içinde rant üretmeye devam etmektedir. 15 kat imar izni verilen şanslı kişilerin açıklanması gerekiyor.

Paris İklim Antlaşması'nı meclisinde en son onaylayan ülke Türkiye oldu. Avrupa, artık ülkelere karbon vergisi uygulayacağını açıkladı, alelacele Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismine ‘iklim değişikliği’ ibaresi konularak montajı gerçekleştirildi.

AK Parti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’un sorunlarını büyütmeye devam ediyor. Marmara Denizi’ne ve Trakya’nın tüm tarım havzalarına zarar vermektedir. Bizler CHP Başakşehir İlçe Yönetimi, İlçe Başkanımız ve buradaki yol arkadaşlarımla birlikte Şahintepe’deki fakir fukaranın, tüyü yetmemiş yetimin evine, arsasına bu çökmenize asla ve asla izin vermeyeceğiz. AK Partili meclis üyeleri; ampul ile geldiniz, elektrik ile gidiyorsunuz.”