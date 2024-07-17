Hrant Dink davasında yine karar çıkmadı: Tutuklu Ali Öz'e 3 gün ev izni

Yayınlanma: 17.07.2024 - 18:22

Güncelleme: 17.07.2024 - 18:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay’ın 14 sanık yönünden bozduğu davaya bugün de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Okan Şimşek, mahkemeye jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanık Ali Öz ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale, Veysal Şahin, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Osman Gülbel ve Yavuz Karakaya tutuklu bulundukları cezaevinden, tutuksuz sanıklar Mehmet Ayhan, Bekir Yokuş, Mehmet Ali Özkılınç, Onur Karakaya ve Volkan Şahin ise yaşadıkları illerden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"BİLGİLERİ AMİRİME İLETMİŞTİM"

Savcının 11 sanık için ağırlaştırılmış müebbet ile 30'ar yıla kadar hapis, 3 sanık için ise beraat istemli mütalaasına karşı eksik kalan savunmaların alınmasına bugün devam edildi.

Savunmasını yapan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Okan Şimşek, dosyada aleyhine delil bulunmadığını söyleyerek, "Kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Benim görevim Dink cinayetine ilişkin edindiğim bilgileri amirim Metin Yıldız'a iletmektir. Bilgiyi aktardığım da açıktır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"BEN FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlisi Mehmet Ayhan esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmada, hiçbir suç işlemediğini ve görevini başarıyla yaparak emekli olduğunu kaydederek beraatını istedi.

Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Bekir Yokuş ise, "Dink’in öldürülmesi, FETÖ terör örgütünün planladığı eylem olarak biliniyor. Ben FETÖ’cü değilim. Hiçbir ilgim yoktur. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

"HATAM, ASTLARIMI KONTROLDE EKSİK KALMAM"

Dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, esas hakkındaki savunmasında, “Cinayetin işlenmesini sağladığım iddia ediliyor. Tanımadığım bilmediğim insanı ben niye öldürteyim? İstanbul Jandarma istihbaratçıları tanımam. Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel'i tanımam. Hrant Dink benim düşmanım ya da hasmım değildi, ortak bir alanımız yoktu. Hrant Dink’i öldürmedim de öldürtmedim de. Hatam var mı, var. Benim hatam, astlarımı kontrol ve gözetimde noksan kaldım” dedi.

DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara karar oluşturan mahkeme, annesinin hastalığı nedeniyle tutuklu sanık Ali Öz'e 3 günlük ev hapsi izni verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Yavuz Karakaya ile Muharrem Demirkale'nin savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına karar vererek, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 11 Ekim'e ertelendi.