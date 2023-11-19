Hrant Dink'in arkadaşları, Agos gazetesi önünde açıklama yaptı: Bu davanın peşini bırakmayacağız

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de İstanbul Şişli’deki Agos gazetesinin önünde katleden tetikçi Ogün Samast, 16 yıl 10 ay sonra cezaevinden “iyi hal” gerekçesiyle tahliye edildi. Tahliye kararına tepkiler sürerken, Hrant Dink’in arkadaşları, Dink’in katledildiği Sebat Apartmanı önüne karanfil bırakarak adalet talebinde bulundu.

Basın açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’li vekiller, ilçe Başkanları Ali Narin, Cihan Yeşildağ, Celal Yalçın, Dink ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Hrant’ın Arkadaşları” adına yapılan açıklamayı Bülent Aydın yaptı. Aydın, “Yaşı küçük ayarlanmış tetikçi nitekim mahkemenin verdiği cezayı doldurdu ve çıktı. Bu bir infiale neden oldu. Bunun arkasında 16 yıldır süren hukuksuzluk var. Hrant Dink’i bu tetikçilerin önüne atan, onu hedef gösteren hiç kimse bu davada yargılanmadı. Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Rakel Dink, 17 yıldır gözünüzün içine bakıyor. Ancak unutmayın kötüler gözünüzün içine bakamazlar” dedi.

Fotoğraflar: Vedat Arık