HSK seçimlerinde gerginlik: CHP seçimden çekildi!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:14

Güncelleme: 06.05.2025 - 21:49

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Seçimi kapsamında Meclis kontenjanından gönderilecek 5 adayın seçimi için toplanıldı. Seçimlere yaklaşık 18.30'da başlandı.

CHP SEÇİMİ TERK ETTİ

Seçimlerin 1'inci turunda sonuç çıkmayınca 2'inci tura geçildi. 2'inci turda CHP usul tartışması açtı. CHP'li komisyon üyeleri, seçimde iç tüzük ve anayasa ihlali olduğunu belirterek seçimden çekildi. CHP konuya ilişkin yarın saat 10.30'da Meclis'te açıklama yapacak.

Yeni Yol Grubu'nun da seçimi terk ettiği bildirildi.

10'UNCU YARGI PAKETİ ELEŞTİRİSİ...

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"HSK’ya seçtirdiğiniz isimlerle yargıyı ilçelerde, illerde rakiplerinizi telef etmek için kullanacaksınız bu yol yol değildir. İtirafçı bulduk diye söyleyip iftiracılarla iş tutmaktan kendini alamayan, bunu ayıp saymayanlar hukuk dağıtacaksa bu yol yol değildir. Yargıyı otokrasinin bir aparatı olarak görüp sopanın mukavemetini güçlendirmeye çalışmak, yol değildir. 10’uncu yargı paketiyle ilgili kamuoyuna yansıyan şeyler var. Kamu düzenini bozanlar değil, bozma tehlikesi yaratanlar, toplumun huzur ve sukününu bozduğu gerekçesiyle cezası 2 yıl yatarı 5 ay bir ceza alacaksa bu yol yol değildir.”