HSK, tebliğ ettiği yazıda tarihi unuttu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

İmam Halil Konakcı’nın, kadınları “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözleriyle hedef alması yargıya taşınırken suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi.

Avukat İsmail Sami Çakmak, kararı veren ve kararı kişisel bilgileriyle birlikte Diyanet’e gönderen Ankara Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan’ı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.

Şikâyeti görüşen HSK de “işleme konulmama kararı” verdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yasası’na işaret edilen yazıda, kararın gerekçesine yer verilmedi. Ancak karardan daha çok belgedeki hatalar dikkat çekti. Evrakın “sayı” kısmında “silinmesin” notu bırakılırken tarih kısmında ise “otomatik tarih” ibaresi yer aldı.Çakmak, hem karara hem de özensizliğe itiraz edeceğini söyledi.

