Hukukçu Çalıkuşu: HSK, Sinan Ateş davasının savcısını görevden almak zorunda

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:09

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:11

Gazeteci Erk Acarer'e konuk olan Avukat Figen Çalıkuşu, Sinan Ateş cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm toplum vicdanını rahatsız eden cinayetin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen tetikçinin, failin hala bulunamadığını ifade eden Çalıkuşu, soruşturmayı yürüten savcıya dikkat çekerek, "MHP’li yöneticilerle siyasilerle fotoğrafları olan savcıya teslim bu soruşturma. Bunu izleyen bir Hakimler Savcılar Kurulu var ve 'Sinan Ateş’in katili Meclis'te' diyen bir yakın var ama bu soruşturmada hala hiç bir ilerleme yok" dedi.

"HSK BU SAVCIYI GÖREVDEN ALMAK ZORUNDA"

Çalıkuşu, görevden alınan ve yerine görevlendirilen savcının MHP'li yöneticilerle yakınlığına dikkat çekti. Çalıkuşu sözlerine şöyle devam etti:

*Sinan Ateş olayında da mesela akrabası, dayısı ne dedi; 'katil Meclis'te' dedi. Bu çok önemli. Herkes her şeyi takip ediyor biliyor ama korku iklimi neticesinde bunun üzerinde durulmuyor. Neden böyle bir şey deniliyor? Neredeyse bir ay olacak hala tetikçi nerede bilemiyoruz yaşıyor mu bunun da bilmiyoruz. Tetikçiyi kaçırdığını iddia eden bir kişi bir milletvekilinin evinden zorla alınıyor, 'sen git sahibin gelsin' diyor milletvekili. Bir savcı çıkıyor ifadesini alıyor ve serbest bırakıyor. Savcı sonradan uyanıyor tekrar ifadesini almak istiyor o ifadesini almak istediğinde görevden zorla dört gün izine gönderiliyor. Başka savcı atanıyor. O savcının resimleri çıkıyor.

*MHP’li yöneticilerle siyasilerle fotoğrafları olan savcıya teslim bu soruşturma. Bunu izleyen bir Hakimler Savcılar Kurulu var ve 'Sinan Ateş’in katili Meclis'te' diyen bir yakın var ama bu soruşturmada hala hiç bir ilerleme yok. Bugün iki kişi tutuklandı. Kimdir o iki kişi bilmiyoruz. Her şeyi izleyebilen, siber suçlarda çok başarılı, herkesi dinleyen UYAP’taki en ufak bir kıpırtıdan haberi olan, bir sistem kuran İçişleri Bakanın var ama burada kifayetsiz kaldı. İçişleri Bakanı ses çıkarmıyor bu cinayetle ilgili.

*HSK, bu savcıyı görevden almak zorunda. Bir savcıdan haber bekliyoruz. Kim bu savcı, HSK bunu neden duymaz? Toplum vicdanı ayakta, toplum bu cinayeti takip ediyor. Ülkücüler takip ediyor, CHP lideri 'sonuna kadar gideceğiz, bizim evladımızdır' dedi. Neden yapıyor toplum bunu? Çünkü biz biliyoruz ki bugün bu kadar baskıcı bu kadar koyulaşarak giden bir iktidar karşısında, özgürlüklerimizden refahımızdan geri düşüyorsak, işte bu yapıların devleti teslim almasından ötürüdür.

*Tabi ki genç bir insanın vefatı geride kalan iki evladı hepsi birbirine karışan acı duygular ama bizim hepimizi de ilgilendiren bir cinayettir, bir soruşturmadır. Bu soruşturmanın toplum vicdanını tatmin edecek şekilde selametle yürütülmesi için Hakimler ve Savcılar Kurulu bu soruşturmaya el atmak zorundadır. Sessiz kalan, işlenen suça yol veriyor demektir.