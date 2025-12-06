HTŞ yönetimi lideri Şara'nın eşi Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ağırlandı.

Ziyarette Durubi ve beraberindekiler okulda İngilizce, İspanyolca ve Arapça hazırlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret kapsamında okulun okulun fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile kütüphane, sanat ve yaşam becerileri atölyelerinde yürütülen çalışmalar incelendi.