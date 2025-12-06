Cumhuriyet Gazetesi Logo
HTŞ yönetimi lideri Şara'nın eşi Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

HTŞ yönetimi lideri Şara'nın eşi Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

6.12.2025 09:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
HTŞ yönetimi lideri Şara'nın eşi Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ağırlandı.

Image

Ziyarette Durubi ve beraberindekiler okulda İngilizce, İspanyolca ve Arapça hazırlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret kapsamında okulun okulun fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile kütüphane, sanat ve yaşam becerileri atölyelerinde yürütülen çalışmalar incelendi.

 

İlgili Konular: #HTŞ

İlgili Haberler

Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler:'HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun'
Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler:'HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun' Mardin’de düzenlenen Mezopotamya’da Halklar, İnançlar ve Demokratik Ortak Yaşam Konferansı’nda konuşan Ahmet Türk, "Suriye Kürtler için kırmızı çizgi olduğunu" ifade ederek, "Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun. Evet, bu sorunlarla karşı karşıyayız. Bütün soruların aşılması için burada Suriye'nin Kürtler açısında kırmızı çizgimiz olduğunu hep birlikte haykırmak durumundayız. Burada siyasi partilere, Türkiye'deki bütün siyasi partilere, dört parçadaki siyasi partilere, Suriye'deki Kürtlerin demokratik geleceğine sahip çıkacak bir duruşu göstermek zorundadır" dedi.
ABD, HTŞ lideri Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
ABD, HTŞ lideri Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetimini kontrolü altında bulunduran cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü lideri Ahmed Şara'yı özel olarak tanımlanmış küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu.
Cihatçı HTŞ lideri Colani, 10 Kasım'da Washington'a gidecek...
Cihatçı HTŞ lideri Colani, 10 Kasım'da Washington'a gidecek... "IŞİD karşıtı koalisyona katılma" iddiası Suriye'de 8 Aralık 2024'te yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani'nin 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Colani, Beyaz Saray'ı ziyaret eden "ilk Suriye Cumhurbaşkanı" olacak. Colani'nin bu ziyarette Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılmak için anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.