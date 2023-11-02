Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:12

İstanbul Havalimanı’ndan gözaltına alınan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı. Peki, Hüda Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski HDP milletvekili Hüda Kaya neden tutuklandı?

HÜDA KAYA KİMDİR?

Hüda Kaya 9 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan ile Filistin mülteci kamplarında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği'ne de üye olan Kaya, iki dönem Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

HÜDA KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılı'ğının, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.