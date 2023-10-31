Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:46

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:46

Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti. Duayen ismin 22 Ekim Pazar gününden bu yana özel bir hastanede tedavi altında olduğu dün gece 04.30 civarında durumunun ağırlaşması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki, Osman Arolat kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Osman Arolat neden öldü?

OSMAN AROLAT KİMDİR?

Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara’da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak, sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. En son Ekonomi gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

OSMAN SAFFET AROLAT NEDEN ÖLDÜ?

Osman Saffet Arolat 22 Ekim Pazar gününden bu yana hastanede tedavi görüyordu. Ünlü gazeteci, geçtiğimiz saat 04.30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında yaşamını yitirdi.