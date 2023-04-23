HÜDA PAR Almanya'dan 'mesaj verdi'
HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Abdurrahman Cevher Almanya’nın Wiesbaden’ın kentinde bulunan ve daha önce Hizbullah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu’nun anıldığı “Vahdet Camisi”nde bayram namazı kıldı.
Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamasıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın genel başkan yardımcıları Yılmaz ile Cevher’in de aralarında bulunduğu heyet, bayramlaşma ve seçim çalışması için Almanya’yı ziyaret etti.
HÜDA PAR heyeti, “Wiesbaden Vahdet Camisi”nde bayram namazı kılıp gurbetçilerle bayramlaştı. Söz konusu camide geçmiş yıllarda gerçekleştirilen “Hizbullah” bağlantılı etkinlikler ise dikkat çekti.
Camide
2014, 2015 ve 2016’da Hizbullah’ın
kurucu lideri Hüseyin Velioğlu için
anma programları düzenlendi. Bunun
yanı sıra cami, Hizbullah’a yakınlığıyla
bilinen “Peygamber Sevdalıları
Platformu” ile de her yıl kutlu doğum
haftası başta olmak üzere birçok
etkinlik düzenliyor
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