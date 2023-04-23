HÜDA PAR Almanya'dan 'mesaj verdi'

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamasıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın genel başkan yardımcıları Yılmaz ile Cevher’in de aralarında bulunduğu heyet, bayramlaşma ve seçim çalışması için Almanya’yı ziyaret etti.

HÜDA PAR heyeti, “Wiesbaden Vahdet Camisi”nde bayram namazı kılıp gurbetçilerle bayramlaştı. Söz konusu camide geçmiş yıllarda gerçekleştirilen “Hizbullah” bağlantılı etkinlikler ise dikkat çekti.

Camide 2014, 2015 ve 2016’da Hizbullah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu için anma programları düzenlendi. Bunun yanı sıra cami, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen “Peygamber Sevdalıları Platformu” ile de her yıl kutlu doğum haftası başta olmak üzere birçok etkinlik düzenliyor

