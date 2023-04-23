HÜDA PAR Almanya'dan 'mesaj verdi'

HÜDA PAR Genel Başkan yardımcıları Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Abdurrahman Cevher Almanya’nın Wiesbaden’ın kentinde bulunan ve daha önce Hizbullah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu’nun anıldığı “Vahdet Camisi”nde bayram namazı kıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00
HÜDA PAR Almanya'dan 'mesaj verdi'
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Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamasıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın genel başkan yardımcıları Yılmaz ile Cevher’in de aralarında bulunduğu heyet, bayramlaşma ve seçim çalışması için Almanya’yı ziyaret etti.

HÜDA PAR heyeti, “Wiesbaden Vahdet Camisi”nde bayram namazı kılıp gurbetçilerle bayramlaştı. Söz konusu camide geçmiş yıllarda gerçekleştirilen “Hizbullah” bağlantılı etkinlikler ise dikkat çekti.

Camide 2014, 2015 ve 2016’da Hizbullah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu için anma programları düzenlendi. Bunun yanı sıra cami, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen “Peygamber Sevdalıları Platformu” ile de her yıl kutlu doğum haftası başta olmak üzere birçok etkinlik düzenliyor


HÜDA PAR hizbullah

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