MHP, HÜDA PAR'la bayramlaşmayacak
Siyasi parti temsilcilerinin geleneksel bayram ziyaretleri bu Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. MHP, HÜDA PAR'la bayramlaşmayacak.
Siyasi partilerin bayram ziyaretleri kapsamında CHP; aralarında AKP, HDP ve Memleket Partisi’nin de bulunduğu 17 partiyi ziyaret edecek. CHP; HÜDA PAR ile bayramlaşmayacak.
AKP de 10 parti ile bayramlaşacak. Gelecek, Deva ve HDP’yi ziyaret etmeyecek. MHP, CHP olmak üzere 5 parti ile bayramlaşacak. Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR ise MHP’nin bayramlaşma programında yer almadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, “HÜDA PAR ile Hizbullah arasında berrak bir ilişki yok” demişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün deprem bölgesi olan Adıyaman’da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise depremin yıktığı Malatya’da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramın ilk günü İstanbul’da olacak. Milli bayramlarda törenlere katılmamasıyla eleştirilen Erdoğan 23 Nisan’da da TBMM’deki özel oturum yerine İstanbul’da olacak. Bahçeli’nin bayramda Ankara’da olacağı kaydediliyor.
Bugün Millet İttifakı liderlerinden Temel Karamollaoğlu Adana’da, Ali Babacan Diyarbakır’da, Ahmet Davutoğlu Gaziantep’te, Gültekin Uysal Osmaniye’de olacak.
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