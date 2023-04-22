HÜDA PAR Hizbullah’ın kendisi

22 Nisan 2023 Cumartesi

Bu seçimler tarihte, bir merkez sağ partisi olarak ortaya çıkan AKP’nin en fazla aşırı sağa kaydığı dönem olarak kayda geçecek.

MHP ve BBP bile AKP tabanında kabul görmüşken kendilerine en ağır eleştirileri getiren Yeniden Refah ve Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR ile işbirliği içeride bile rahatsızlık yaratmış durumda.

Özellikle HÜDA PAR’ın mevcut anayasayı kaldırmaya çalışan bir siyasi yapı olması AKP’nin aklı başındaki üst düzey isimlerinin tepkisini çekiyor.

Parti her ne kadar Hizbullah ile bir bağlantımız yok dese de inanmayın.

Tek tek anlatayım...



Hizbullah örgütünün sözde Saadet Bölge (Şırnak-Merkez, Silopi, Cizre ve İdil ilçesi) sorumlu yardımcılığını yapan Mehmet Selim Narçin isimli mensubu, İdil HÜDA PAR ilçe başkanlığı yapıyor. Terör örgütü mensuplarını topluma kazandırmak için çıkarılan “Topluma Kazandırma Yasasından” faydalanmak amacıyla 2003’te Şırnak’ta teslim olmuştu.

Emniyet müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği gerekçesiyle Konya’da 2003’te gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgütün 3. lideri Mehmet Beşir Varol, Molla Mehmet Beşir olarak tanınıyor. Bir ara OdaTV’yi de hedef göstermişti. HÜDA PAR yayınlarında Mele Mizgin kod adını kullanıyor.

Mehmet Bahattin Temel HÜDA PAR genel başkan yardımcısıydı, şu anda genel başkan danışmanı, Sait Şahin başkan yardımcısı. Önceki seçimlerde HÜDA PAR milletvekili adayı Fikret Gültekin’in cezaları 2018 Kasım’ında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu karara HÜDA PAR’dan büyük tepki geldi ve o tarihteki genel başkan İshak Sağlam açıklamalarda bulunmuştu.

Daha var.

Partinin eski genel başkan yardımcıları Mehmet Bahattin Temel, Sait Şahin, Abdussamet Yalçın, 26. dönem İstanbul milletvekili adayı Fikret Gültekin, eski Diyarbakır il başkanı ve genel idare kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Batman il başkanı Davut Şahin, GİK üyesi Mahmut İrtem, Abdulkudüs Yalçın, Mustafa Durgun, HÜDA PAR Şûra Meclisi Başkanı ve istişare kurulu üyesi Ahmet Seyyitoğlu ile Veysi Gültekin, Mehmet Fatih Anal, merkez disiplin kurulu üyesi Fadıl Şani, Nazım Eprem, Abdurrahman Ekinci, Enver Kılıçarslan, Mustafa Durgun ve daha birçok isim Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giyen isimler...

Bu listedeki genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Doyar, Mehmet Sait Rüzgâr, Salih Barlak, geçtiğimiz dönem milletvekili adayı oldu.

Şeyhmus Tanrıkulu, “Eğer HDP PKK’ye silah bırakma çağrısı yapacaksa, biz de HÜDA PAR olarak Hizbullah’a bu çağrıyı yaparız” diyen bir isim.

Mehmet Bahattin Temel dediğiniz adam Hizbullah’ın İstanbul sorumlusu olarak tutuklandı.

Hizbullah bu seçimlere tekrar “Meclis’teki vekiller bizim irtibat subayımız olabilir” diyerek mi giriyor.

Yahu HÜDA PAR merkez istişare kurulu üyesi ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Şırnak’tan milletvekili adayı Nasuh Sevinik’in, iki ayrı Hizbullah Şırnak yapılanmasıyla ilgili dava dosyasındaki şemalı yapılanmada yönetici pozisyonunda olduğu ortaya çıktı.

Bu adam Hizbullah’ın bölge yapılanmasında iki numara olarak gözüküyor.

Hani HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bir ilişki var mı diye soruyorlar ya bu yanlış bir soru.

Hizbullah HÜDA PAR’ın kendisi zaten.

Bakın bir bağlantı daha yazayım.

Örgüt, 1970’li yılların sonunda Batman’da İkra ve Diyarbakır’da Menzil Kitabevi çevresinde yer alan dini grupların bir araya gelmesiyle oluştu.

Bu dönemde Batman’da yaşayan Hüseyin Velioğlu, Milli Türk Talebe Birliği ile Milli Selamet Partisi’nin gençlik kolu olan Akıncılar Derneği içerisinde siyasi faaliyet yürütüyordu.

Yani bir anlamda onların içerisinden ortaya çıktı. HÜDA PAR’lılar ise daha geçen mart ayında Akıncılar Hareketi’nin teşkilatlanma sürecini başlattığını duyurduğu toplantıya katıldılar. Toplantının baş davetlisi de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ydu.

Özetle Erdoğan, aslında sürekli dirsek temasında olduğu bu aşırı sağcı, terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş isimlerle bu kez kol kola girdi.

40 yıllık siyasi hayatında ilk defa böyle bir hamle yaparak olumlu bir sonuç almaya çalışıyor fakat getireceği 200 bin oydan daha fazlasını kendisine kaybettirdiğinin farkında değil.

Herkesin bayramını kutluyorum. Daha adil, daha mutlu, refah dolu günlerde, birbirimize sevgiyle yaklaştığımız nice bayramlar kutlamak dileğiyle.

