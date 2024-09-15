HÜDA PAR Genel Başkanı: Anayasanın 4'üncü maddesine karşıyız

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 15.09.2024 - 14:33

Cumhur İttifakı'nın destekçisi gerici Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine karşı rahatsızlığını açıkça dile getirmeye devam ediyor.

Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemekten geri durmadı.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."

'CUMHUR İTTİFAKININ SORUMLULUĞUDUR'

Gerici partinin kaldırılmasını istediği Anayasa maddesinin, Cumhuriyet’in temel niteliklerini ortaya koyan ilk üç maddenin değiştirilemezliğini vurguladığı bilinirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat’tan Yapıcıoğlu’na tepki geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Fırat, “’Anayasa’nın sadece 4. maddesinin değiştirilmesini istiyoruz’ diyen birine, ilk üç maddenin garantisi 4. maddedir diye bir ahmağa anlatır gibi anlatmak bizim değil Cumhur İttifakının sorumluluğudur” dedi.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

HÜDA PAR'ın kaldırılmasını istediği ilgili Anayasa maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ortaya koyan ilk üç maddenin değiştirilemezliğini vurguluyor. O madde şöyle:

"MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."