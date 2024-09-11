HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Narin Güran'ın ailesi hakkında konuştu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 22:05

Güncelleme: 11.09.2024 - 22:06

Terör örgütü Hizbullah ile yakınlığı bilinen HÜDA PAR'ın genel başkanı Yapıcıoğlu TV100 kanalında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu. Yapıcıoğlu Narin'in ailesine ilişkin soruları yanıtladı.

"Katil zanlısı ve köyden sizin partinize herhangi bir üye var mı?" sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı. Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı" dedi.

"PARTİMİZE MENSUP KİMSE YOK"

Ailenin hiçbir mensubunun partilerinde üyeliği olmadığını belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş.

Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok.

"PARTİ İSMİ ZİKRETMEK İSTEMİYORUM AMA..."

Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş partilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış."