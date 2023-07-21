HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan tepki çeken 'karma eğitim' ve 'laiklik' çıkışları

Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:42

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından, Meclis'e AKP listelerinden giren HÜDA PAR, laikliği açıkça hedef alan çıkışlarını sürdürüyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "karma eğitim" tartışmaları üzerinden bir kez daha laiklikle ilgili rahatsızlığını dile getirmekten geri durmadı.

Yapıcıoğlu, Milli Eğitim Bakanı'nın "kız okulları" açıklamasının ardından başlayan tartışmalar hakkında "Laiklik ile milletin sıkıntısı vardır. Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir" dedi.

Uzay Haber isimli bir kanalda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, "Halbuki şu ilmi bir hakikattir ki; karma eğitim en fazla kız çocuklarına zarar veriyor" iddiasında bulundu.

"LAİKLİK İLE MİLLETİN SIKINTISI VARDIR"

Yapıcıoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Laiklik ile milletin sıkıntısı vardır, çünkü bu millet laikliğin nasıl uygulandığını görmüştür. Laiklik, bu memlekette, din düşmanlığı olarak uygulanmıştır. Laiklik bu memlekette; milletin kılığına, kıyafetine Kur'an'ına, ezanına, namazına, camisine, iş hayatına, eğitim hayatına karışmıştır.

Bugün bütün dünyada karma eğitimin zararları tartışılıyor görülüyor. ‘Biz karma eğitimi getirdik. Bu sistemle kadın ve erkek eşitliğini sağlayacaktık ama kız çocukları daha fazla ezilir oldu, istismar edilip daha fazla saldırılara maruz kaldılar. Öyleyse acaba biz kız çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu haksızlıktan nasıl döneriz, nasıl tekrar bu okulları ayıralım’ diye tartışıyorlar.

Halbuki şu ilmi bir hakikattir ki; karma eğitim en fazla kız çocuklarına zarar veriyor. Mesela haylaz bir erkek çocuğunun durulması için yanına bir kız çocuğu oturturlar. Kız çocuğunun ne olacağını düşünmezler. ‘Hele bir o erkek çocuk uslu olsun da yanına bir tane kız çocuğunu ona kurban edelim' derler. Karma eğitimin özcesi budur.

Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir. Karma eğitimi herkese dayatmayın kardeşim! Şu anda ‘Kız İmam Hatip ve Erkek İmam Hatip okulları' var. Lise okuduğum döneme kadar da meslek liselerinde kızlar ve erkeklerin okulları ayrıydı."