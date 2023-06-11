HÜDA PAR'lı Faruk Dinç Hizbullah'ı andı!
AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR’lı Faruk Dinç, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Yeni İhya-Der’in öldürülen başkanı için Diyarbakır’da düzenlenen anma programına katıldı.
AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR’lı Faruk Dinç, terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Yeni İhya-Der’in terör örgütü PKK tarafından öldürülen başkanı Aytaç Baran’ın anmasına katıldı.
Anma programı ise Hizbullah’ın ölen isimlerini anmak için kurulan “Şehidler Kervanı Platformu” ve “Mustazaflar Cemiyeti” tarafından düzenledi. Yeni İhya-Der, “tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” gerekçesiyle kapatılan İhya-Der’in devamı olarak biliniyor.
HÜDA PAR’LILAR DÖNÜYOR
AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ve HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç, partilerine geri dönmek için işlemleri başlattı.
Yapıcıoğlu’nun geçiş süreci tamamlandı ve TBMM’nin internet sitesinde HÜDA PAR milletvekili olarak yer aldı. Diğer üç isim ise resmi işlemleri tamamlanmadığı için geçici süreliğine bağımsız milletvekili olarak yer alıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu kişilerin partilerine dönmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
- Merkez'in yeni başkanı resmen Twitter'da!
- Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' açıklaması
- 'Kavcıoğlu' kulisi: 'Şimşek'in haberi yoktu'
- İngiltere'den Ukrayna'ya insani yardım