HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi çözüme kavuşturulmalıdır

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, “’Kürt Meselesi’ herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:20
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi çözüme kavuşturulmalıdır
Abone Ol google-news

Genel seçime AKP listelerinden katılıp Meclis'e giren HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, 'Kürt meselesi' çıkışında bulunan Yapıcıoğlu, “Bütün vatandaşlarımızın can, mal, din, akıl ve nesil emniyetinin güvence altına alınarak bir güven toplumu inşa edilmesi gerekmektedir. Yüz yıl önce uygulanan bazı yanlış politikalar nedeniyle zamanla büyük bir soruna dönüşen ’Kürt Meselesi’ herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuku olmayan ve bu sebeple zedelenen Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde tamir edilmesi; inanç, tarih ve vatan ortak paydasında devlet ile vatandaş arasındaki yakınlaşmaya vesile olacaktır” dedi.


Zekeriya Yapıcıoğlu HÜDA PAR Meclis Kürt sorunu

İlgili Haberler

Hizbullahçı Hacı Bayancuk'un oğlu Ebu Hanzala tahliye edildi: HÜDA PAR mı baskı yaptı?

Hizbullahçı Hacı Bayancuk'un oğlu Ebu Hanzala tahliye edildi: HÜDA PAR mı baskı yaptı?
Yine HÜDA PAR yine skandal: Hedefte hem kadın hem anayasa var!

Yine HÜDA PAR yine skandal: Hedefte hem kadın hem anayasa var!
HÜDA PAR Başkanı’ndan Selahattin Demirtaş’a yanıt: 'Belki konuşabiliriz'

HÜDA PAR Başkanı’ndan Selahattin Demirtaş’a yanıt: 'Belki konuşabiliriz'

En Çok Okunan Haberler