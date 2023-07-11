HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi çözüme kavuşturulmalıdır

Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 11.07.2023 - 18:02

Genel seçime AKP listelerinden katılıp Meclis'e giren HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, 'Kürt meselesi' çıkışında bulunan Yapıcıoğlu, “Bütün vatandaşlarımızın can, mal, din, akıl ve nesil emniyetinin güvence altına alınarak bir güven toplumu inşa edilmesi gerekmektedir. Yüz yıl önce uygulanan bazı yanlış politikalar nedeniyle zamanla büyük bir soruna dönüşen ’Kürt Meselesi’ herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuku olmayan ve bu sebeple zedelenen Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde tamir edilmesi; inanç, tarih ve vatan ortak paydasında devlet ile vatandaş arasındaki yakınlaşmaya vesile olacaktır” dedi.