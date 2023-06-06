HÜDA PAR Başkanı’ndan Selahattin Demirtaş’a yanıt: 'Belki konuşabiliriz'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 18:04

Güncelleme: 06.06.2023 - 18:06

Terör örgütü Hizbullah'a yakın HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iktidara yakın A Haber televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları arasında, Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "HDP'lilerin elini tutun" çağrısına verdiği yanıt dikkat çekti.

Yapıcıoğlu, Demirtaş'a “Aslında Demirtaş’ın o çağrısına da dikkat ederseniz orayı okursanız belki sadece birileri bir-iki cümlesini aldı, ama dünyanın hakareti var orada. Her türlü hakaret var. Alışmışlar hakaret etmeye. Bir taraftan hakaret ederken öbür taraftan işte gidin falanların elini tutun diye. Bazı şartlar gerçekleşse belki o eli tutarız. Bir; ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Başta Selahattin Demirtaş. Bir şiddetle aralarına mesafe koysunlar. Ellerindeki Kürt kanını yıkasınlar. Dilleri ellerinden daha kirli. Onu da yıkasınlar" diye yanıt verdi.

Yapıcıoğlu, Demirtaş ve HDP'yi hedef aldığı sözlerine "O dilleriyle söylemleriyle yüzbinlerce insanın mağdur ettiler. Binlerce insanın kanına girdiler. Onu da bir temizlesinler. Meşru zemine gelsinler. Ve kendilerine ait bir iradelerinin olduğunu ortaya koysunlar. O da belki. Şu anda ne konuşacağız onlarla. Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor. Kandilden ona ayar geliyor. Mersin’deki olayı kınadı. Ne oldu sonra ukala oldu. Yapamıyorsun bari dua et. Ukalalık yapma otur yerine. Ağır bazı ifadelerle haddi bildirildi. Şu anda yine bir açıklama yaptı. HDP’den ayrı bir cevap geldi” diyerek devam etti.

Demirtaş, geçen günlerde verdiği röportada HÜDA PAR'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: ''HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey’i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray’ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici’nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur.’