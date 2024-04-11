Kalp krizi geçiren HÜDA PAR başkan adayı hayatını kaybetti
HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı ve son seçimlerde Malatya Büyükşehir adayı olan Mehmet İlker Dönmezer, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
HÜDA PAR Malatya il başkanı iken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde yarışan Mehmet İlker Dönmezer, evinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının ambulansı araması ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Dönmezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3 çocuk babası olan 49 yaşındaki Mehmet İlker Dönmezer için Malatya Şehir Mezarlığında öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına HÜDAPAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Hamdullah Tasalı, Mahmut Şahin, parti sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi önceki dönem başkanı Osman Güder, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.
Kılınan namazın ardından Dönmezer’in cenazesi Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığına defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- Kritik veri açıklandı! Gram altında yeni rekor