HÜDA PAR, Hamas yetkilileriyle Meclis'te açıklama yaptı, hükümete tepki gösterdi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 22:35

Güncelleme: 11.10.2023 - 22:35

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın yetkilileriyle birlikte, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Birlikte açıklama yaptığı Gazze'deki hükümetin eski Sağlık Bakanı Besim Naim'in Türkiye'deki siyasi partilerle görüşerek son durumu anlattığını söyleyen Şehzade Demir, "Gazze şu anda Siyonistlerin ablukasında ve yoğun bombardıman yapılıyor. Filistinli kardeşlerimiz de çok zor bir duruma gelmiştir. 16 yılı aşkın bir süredir abluka altında tutulan Gazze'de, büyük bir insani trajediye sebep oldu mevcut durum. Son 5 günde Siyonistlerin, ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar epeyce arttı" diye konuştu.

'ELEKTRİK VE SU KESİLDİ, YARDIM KONVOYU VURULDU, BUNLAR SAVAŞ SUÇU'

"Hiçbir sınır gözetmeden Gazze'deki insanların üzerine kadın, çocuk, yaşlı demeden bomba yağdırıyorlar. Misket bombalarının da kullanıldığı basına düştü" diyen Demir, "Siyonist rejim Gazze'nin elektriğini ve suyunu da kesti. Çalışan son elektrik santrali de bugün itibariyle kapandı. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri çalışmıyor. Mısır'dan yola çıkan insani yardım konvoyu da vuruldu. Bunlar açık bir şekilde savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANIYOR'

İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yeni olmadığını hatırlatan Demir, "Bu durum yeni başlamadı. 1917'de başlayan İngiliz işgaliyle birlikte Siyonist terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen sistematik katliamlarla süreç bugüne kadar devam etti. Bu süre zarfında Mescid-i Aksa'nı kutsiyetine dönük saldırılar, sokak ortasında masun sivillerin katledilmesi, sürekli büyüyen yıkım ve işgali hiç eksik olmadı. Abluka altındaki Gazze'de 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadır. Ancak şimdi saldırılar çok daha vahim bir noktaya gelmiştir, çok büyük bir soykırım yaşanmaktadır" dedi.

'İSLAM ÜLKELERİNİN TAVRI UTANÇ VESİLESİDİR'

Batı ülkelerinin İsrail'e destek verdiğini dile getiren Şehzade Demir, "ABD ve Batılı ülkeler blok halinde Siyonist rejime tam destek açıkladılar. Bu karşın İslam ülkeleri ya sessizlik içerisinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Siyonist rejime itidal çağrısı yapmakla meşgul oldular. İnsanlık Gazze'de can çekişirken İslam ülkelerinin bu pasif tavrı tam bir utanç vesilesidir. Bilinmelidir ki bu savaş Hamas ile İsrail'in savaşı değildir, İsrail ile Arap savaşı da değildir. Siyonist rejim bütün bir İslam ümmetine ve mukaddes değerlerimize savaş açmış durumda. Filistin direnişi bütün bir ümmetin izzeti için savaşmaktadır. Siyonist işgali rejimiyle Filistin direnişini aynı kefeye koyanlar, Siyonizm'in ekmeğine yağ sürmektedirler" şeklinde konuştu.

TBMM'de yarın gerçekleşecek Filistin oturumda İsrail'i kınayan bir karar çıkmasını isteyen Demir, şunları söyledi:

"Meclis'te yarın gerçekleştirilecek Filistin oturumunda Siyonist işgal rejimi ve destekçilerini net bir ifadeyle kınayan bir karar çıkarılmalıdır. Ayrıca Meclis hükümetin iki tarafa da eşit mesafede duran tavrını bir kenara bırakıp Filistin direnişinin yanında net bir tavır almasını istemelidir. Bunun için gereken çağrı yapılmalıdır. Siyonist işgalcilerin saldırıları bir an önce durdurulmalıdır. Bunun durulması için de Meclis ve hükümet olarak elimizden gelen ne varsa yapmak durumundayız. Türkiye, yoğun bombardıman altındaki Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması ve yaralıların Türkiye'de tedavilerinin yapılması için gerekli teşebbüslerde bulunmalıdır. Filistin'de asıl ve tek sorun Siyonist işgaldir, tek suçlu da Siyonist rejim ve destekçileridir."