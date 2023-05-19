HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:38

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:40

Cumhur İttifakı’na katılan ve Hizbullah’a terör örgütü demeyen HÜDA PAR’ın, cumhuriyet rejimi ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhindeki söylemleri gündeme gelmeye devam ediyor.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 8 ay önce TV100’de ekrana gelen Pazar Siyaseti isimli programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.

Yapıcıoğlu, kendisine yöneltilen "Hizbullah terör örgütü müdür?" sorusuna “Hayır, siz terör örgütü dersiniz ben PKK ve Hizbullah derim” yanıtını verirken, Cumhuriyet karşıtı İskilipli Atıf ve Şeyh Sait’in ise “şehit” olduğunu ifade etti.

Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorulan soruya ise “5816 var” yanıtını verdi.

5816 SAYILI KANUN NEYİ KAPSIYOR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (5816 sayılı kanun), Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakareti içeren suçları kapsıyor.

Kanundaki maddeler şöyle:

*Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

*Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.