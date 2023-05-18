Fenerbahçe tribünlerinden 'HÜDA PAR' tepkisi: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:57

Güncelleme: 18.05.2023 - 23:04

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Şampiyonluk yolunda takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran sarı lacivertli takım taraftarları, karşılaşmanın 80. dakikasından itibaren İzmir Marşı’yla Kadıköy’ü inletirken “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı da attı.

HÜDA PAR TEPKİSİ TRİBÜNLERDE

Öte yandan, son milletvekili seçiminde Hüda-Par’ın meclise 4 kişiyle girmesini de protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı attı.



Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri sonrası HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti...

4 VEKİL ÇIKARDILAR

Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR'lı isimler 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden vekil olarak seçilmişti.