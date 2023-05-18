Fenerbahçe tribünlerinden 'HÜDA PAR' tepkisi: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, sarı lacivertli taraftarlar İzmir Marşı'nın yanı sıra "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı. Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen HÜDA PAR'lı isimler AKP listelerinden vekil olarak seçilmişti.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Şampiyonluk yolunda takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran sarı lacivertli takım taraftarları, karşılaşmanın 80. dakikasından itibaren İzmir Marşı’yla Kadıköy’ü inletirken “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı da attı.
HÜDA PAR TEPKİSİ TRİBÜNLERDE
Öte yandan, son milletvekili seçiminde Hüda-Par’ın meclise 4 kişiyle girmesini de protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı attı.
Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri sonrası HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti...
4 VEKİL ÇIKARDILAR
Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR'lı isimler 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden vekil olarak seçilmişti.
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