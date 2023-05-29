HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Seçimlerde dengeleri değiştirdik

Yayınlanma: 29.05.2023 - 19:53

Güncelleme: 29.05.2023 - 19:53

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan yana tercihte bulunarak Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi" diyen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan bu tablo, seçim kampanyalarını yalan, iftira, algı operasyonları ve kara propaganda üzerinden yürütenlere ders niteliğinde bir cevap olmuştur. Siyaseti rekabet üzerinden değil kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır. Milletimizin iradesine ve istikbaline göz diken bölgesel ve küresel şer güçleri kaybetmiştir."

'YÜZDE 100 BAŞARI ELDE ETTİK'

HÜDA PAR'ın "siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle sürecin önemli bir aktörü olduğunu" söyleyen Yapıcıoğlu, partisinin seçimlerde hedeflediği başarıyı yüzde 100 elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşıdığını ifade etti.

Yapıcıoğlu, "Seçimlerde dengeleri değiştiren HÜDA PAR hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlara önemli ölçüde etki etmiştir" dedi.