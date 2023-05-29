“Bir ülkücüyü kesseniz dahi HÜDA PAR ile aynı sandığa girmez” diyen Sinan Oğan HÜDA PAR’la el ele

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:30

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan Cumhur İttifakı ortaklarını Saray’da ağırladı.

Balkon konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan ile görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Emine Erdoğan hemen Erdoğan'ın yanında yer alırken; Fuat Oktay, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve birinci turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Erdoğan'ın arkasında bulundu.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da balkonda yer aldı.

"BİR ÜLKÜCÜYÜ KESSENİZ HÜDA PAR İLE AYNI SANDIĞA GİRMEZ"

Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamadan önce “Bir ülkücüyü kesseniz dahi HÜDA PAR ile aynı sandığa girmez” diyen Sinan Oğan'ın Yapıcıoğlu ile aynı karede yer alması dikkat çekti.