Doğu Perinçek, Erdoğan'la yaptığı 'ittifak' görüşmesini açıkladı: 'HÜDA PAR'ı tercih ettiklerine göre...'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve Cumhur İttifakı'na katılma isteklerini ilettiğini söyledi. Perinçek, talebine nasıl yanıt aldığını ise "HÜDA PAR'ı tercih ettiklerine göre... Sonuç açık" diyerek açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi.
Hadi Özışık'ın Youtube kanalında konuşan Doğu Perinçek, kendisinin talebi üzerine Erdoğan'la görüştüklerini aktardı.
Perinçek, görüşmede Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi. "AK Parti, MHP ve Vatan Partisi, Türkiye'ye çok önemli bir mesaj olur. Türkiye'nin bu zorluklardan çıkışı konusunda bir kararlılığa Sayın Cumhurbaşkanımızn önderlik edebilir. Türkiye'nin köklü çözümü olurdu" diyen Perinçek "Amerika'dan korktukları için bunu yapamıyorlar. HÜDA PAR'ı Şeyh Saitleri Seyit Rızaları tercih ediyorlar. Ama Atatürk geleneğini tercih edemiyorlar" dedi.
Hadi Özışık'ın teklifine karşılık Erdoğan'dan nasıl bir yanıt aldığı yönündeki sorusu üzerine Perinçek, "HÜDA PAR'ı tercih ettiklerine göre... Sonuç açık" diyerek olumlu yanıt alamadıkları mesajını verdi.
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