HÜDA PAR'dan Diyarbakır'da Filistinlilere destek çağrısı

Filistin-İsrail çatışmaları sürerken; terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA Par'ın Diyarbakır İl Gençlik Kolları, Filistinlilere destek çağrısı yaptı. Diyarbakır HÜDA-PAR İl Başkanı Vedat Turgut, "Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:06
HÜDA PAR'dan Diyarbakır'da Filistinlilere destek çağrısı
Abone Ol google-news

Diyarbakır’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen partililer, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kuran okunmasıyla başladı.

Kudüs’e destek olarak "Filistin özgür olmalı, işgal suçtur", "Yahudiler akılsız siyonistleri durdurmalı yoksa sonlarını getirecek" ile "Kudüs şereftir izzettir" yazılı pankartlar taşıyanlar, sık sık Filistin ve Kudüs’e destek sloganları attı.

Programda konuşan Diyarbakır HÜDA-PAR İl Başkanı Vedat Turgut, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yürüttüğü "Aksa Tufanı" adlı operasyonunu desteklediklerini söyledi.

Filistin halkının kendi topraklarını savunduklarını belirten Turgut, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hal böyleyken Müslümanların resmi-sivil tüm unsurları ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır.”

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanında ve destekçisi olduklarını belirten Turgut, “HÜDA PAR olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki; canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad u iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.


HÜDA PAR

İlgili Haberler

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 222'nci kez yıktı

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 222'nci kez yıktı
İsrail’de bir kadın askere Filistinli tutukluyla seks suçlaması yöneltildi, kadın askerler yüksek güvenlikli cezaevlerinde görevlendirilmeyecek

İsrail’de bir kadın askere Filistinli tutukluyla seks suçlaması yöneltildi, kadın askerler yüksek güvenlikli cezaevlerinde görevlendirilmeyecek
Meral Akşener: Filistin halkının meşru ve haklı talebi terör eylemleriyle kirletilemez

Meral Akşener: Filistin halkının meşru ve haklı talebi terör eylemleriyle kirletilemez

En Çok Okunan Haberler