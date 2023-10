HÜDA PAR'dan Diyarbakır'da Filistinlilere destek çağrısı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:06

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:06

Diyarbakır’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen partililer, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kuran okunmasıyla başladı.

Kudüs’e destek olarak "Filistin özgür olmalı, işgal suçtur", "Yahudiler akılsız siyonistleri durdurmalı yoksa sonlarını getirecek" ile "Kudüs şereftir izzettir" yazılı pankartlar taşıyanlar, sık sık Filistin ve Kudüs’e destek sloganları attı.

Programda konuşan Diyarbakır HÜDA-PAR İl Başkanı Vedat Turgut, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yürüttüğü "Aksa Tufanı" adlı operasyonunu desteklediklerini söyledi.

Filistin halkının kendi topraklarını savunduklarını belirten Turgut, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hal böyleyken Müslümanların resmi-sivil tüm unsurları ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır.”

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanında ve destekçisi olduklarını belirten Turgut, “HÜDA PAR olarak bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki; canımızla, kanımızla, malımızla ve evlad u iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.