HÜDA PAR'dan Diyarbakır’daki kafe saldırılarına ilişkin iddiaları reddetti
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıları partililerinin yaptığı iddialarını yalanladı.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili “Aynı merkezden düğmeye basıldığı belli olan şeytani bir organizasyonla ve tıpkı 6-8 Ekim katliamında kullanılan kışkırtıcı dil ile yine partimiz hedef olarak gösterilmiştir” açıklamasını yaptı.
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ailesine ait işletme ve bitişiğindeki kafeye 11 Temmuz gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikleri tespit edilen 3 kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Birçok kesimin tepkisine neden olan saldırıyla ilişkilendirilen HÜDA PAR, yazılı açıklama yaptı. Hüda-Par İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, partilerine yönetilen suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtilerek, suçlamaları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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